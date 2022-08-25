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ЦАМТО

Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" поразил условного противника крылатой ракетой в Баренцевом море

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Эсминец «Адмирал Ушаков»
Эскадренный миноносец Северного флота (СФ) «Адмирал Ушаков».
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 24 августа. В рамках проходящего на Северном флоте учения с группировкой разнородных ударных сил эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" отработал нанесение ракетного удара по надводному кораблю условного противника.

Экипаж эсминца выполнил стрельбу по морской мишени крылатой ракетой "Москит". Боевое упражнение было проведено в районе Баренцева моря заблаговременно закрытом для гражданского мореплавания.

Дистанция от точки пуска до мишени составила до 100 км. По данным объективного контроля цель была успешно поражена.

Ранее экипаж эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" во взаимодействии с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" отработал практические зенитные ракетные и артиллерийские по ракетам мишеням в рамках учения по противовоздушной обороне отряда кораблей в море, сообщает пресс-служба Северного флота.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Москит
Проекты
Военные учения
СФ
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