Войти
РИА Новости

В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"

578
0
0
Антитеррористические учения стран – членов ШОС "Мирная миссия 2021"
Антитеррористические учения стран – членов ШОС "Мирная миссия 2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Шойгу: антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия" пройдут в России в 2023 году

ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2023" пройдут на территории России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Важную роль отводим подготовке войск... В следующем году на территории России Федерации проведём совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия - 2023"", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в среду.

Он также напомнил, что осенью текущего года "предстоит серия манёвров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ШОС
Похожие новости
25.08.2022
Антитеррористические учения ШОС "Мирная миссия - 2023" пройдут в России
02.08.2021
Учениям — свет: ОДКБ начала многомесячный цикл маневров в Средней Азии
29.07.2021
ОДКБ выполняет союзнические обязательства
11.10.2018
Шойгу: в 2017 году российские войска получили 206 новейших образцов вооружений
30.05.2018
Зона ответственности от Сирии до Японии
28.05.2018
Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии
25.04.2018
Шойгу: политика США способствует активизации террористов в Афганистане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 13:57
  • 30523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.08 12:41
  • 0
Историческая правда, которую Польша намерена перековать корейским железом
  • 25.08 12:20
  • 7
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 25.08 11:39
  • 20
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 25.08 06:11
  • 1
В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом
  • 25.08 05:38
  • 70
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 25.08 02:04
  • 3
Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ
  • 24.08 15:40
  • 0
Иллюзия обмана. Какую участь поляки готовят для «полка Калиновского»
  • 24.08 15:23
  • 1
От прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось
  • 24.08 14:44
  • 1
Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет
  • 24.08 14:44
  • 1
Рекордное количество специалистов приняли участие в научно-деловой программе форума "Армия-2022"
  • 24.08 14:01
  • 24
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 13:25
  • 1
Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой - СМИ
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В