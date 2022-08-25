В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"

Шойгу: антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия" пройдут в России в 2023 году

ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2023" пройдут на территории России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Важную роль отводим подготовке войск... В следующем году на территории России Федерации проведём совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия - 2023"", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в среду.

Он также напомнил, что осенью текущего года "предстоит серия манёвров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане".