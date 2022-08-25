Войти
ЦАМТО

Введен в эксплуатацию холодильный центр камер нанесения радиопоглощающих покрытий для Су-57

608
0
0
Сборка Су-57 на КнААЗ
Сборка Су-57 на КнААЗ.
Источник изображения: aviation21.ru

ЦАМТО, 24 августа. В филиале ПАО "ОАК" - КнААЗ им. Ю.А.Гагарина (ПАО "ОАК" в составе ГК Ростех) состоялась торжественная церемония официального ввода в эксплуатацию холодильного центра камер нанесения радиопоглощающих покрытий.

Необходимость строительства центра обусловлена особенностями климата Дальнего Востока, для которого в жаркие месяцы года характерны повышенная температура и влажность. При этом в камерах нанесения специальных покрытий необходимо поддерживать определенные параметры производственной среды: температуры, влажности, скорости потока воздуха.

Для обеспечения круглогодичного и бесперебойного производственного процесса в окрасочно-сушильных камерах, где на Су-57 наносят радиопоглощающее покрытие, и было принято решение о возведении современного холодильного центра в дополнение к имеющимся мощностям.

Строительно-монтажные работы, закупка и установка оборудования, реконструкция и автоматизация системы холодоснабжения существующих приточно-вытяжных систем проводилась на собственные средства Объединенной авиастроительной корпорации. От заливки фундамента до официальной сдачи "под ключ", прошло 14 месяцев.

Холодильный центр – это отдельно стоящее здание с мощными насосами, градирней, емкостями для хладагента, развитой трубопроводной системой, его можно сравнить с огромным кондиционером. Летом он не только охлаждает воздух в камерах нанесения РПП до нужной температуры, но и высушивает его до требуемых параметров.

"Новый объект уже в опытной эксплуатации обеспечил успешное прохождение этого летнего периода. Его появление расширяет наши возможности, позволяет без задержек выполнять плановые задания 2022-го и последующих лет", – отметил на церемонии открытия директор филиала ПАО "ОАК" - КнААЗ им. Ю.А.Гагарина Александр Пекарш.

Современный холодильный центр – это часть большой программы реконструкции, модернизации и строительства новых объектов летно-испытательной станции КнААЗ под расширение серийного производства самолетов пятого поколения Су-57.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
Похожие новости
05.07.2018
Су-57 переходит на новый уровень
16.07.2013
Пресс-конференция НПО "Сатурн"
21.01.2013
Новейший истребитель ПАК ФА пролетел всю Россию
24.06.2011
Комсомольский завод "Сухого" набирает новый высококвалифицированный производственный персонал
02.02.2011
Формула успеха Михаила Погосяна: «достижение амбициозных, понятных целей под руководством талантливых лидеров командой трудолюбивых профессионалов»
15.01.2010
Михаил Погосян назначен ответственным за формирование бизнес-единицы "ОАК – Боевые самолеты"
24.07.2008
Игрок мировых стандартов. Российский авиапром на салоне в Фарнборо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 13:57
  • 30523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.08 12:41
  • 0
Историческая правда, которую Польша намерена перековать корейским железом
  • 25.08 12:20
  • 7
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 25.08 11:39
  • 20
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 25.08 06:11
  • 1
В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом
  • 25.08 05:38
  • 70
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 25.08 02:04
  • 3
Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ
  • 24.08 15:40
  • 0
Иллюзия обмана. Какую участь поляки готовят для «полка Калиновского»
  • 24.08 15:23
  • 1
От прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось
  • 24.08 14:44
  • 1
Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет
  • 24.08 14:44
  • 1
Рекордное количество специалистов приняли участие в научно-деловой программе форума "Армия-2022"
  • 24.08 14:01
  • 24
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 13:25
  • 1
Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой - СМИ
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В