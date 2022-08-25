Введен в эксплуатацию холодильный центр камер нанесения радиопоглощающих покрытий для Су-57

ЦАМТО, 24 августа. В филиале ПАО "ОАК" - КнААЗ им. Ю.А.Гагарина (ПАО "ОАК" в составе ГК Ростех) состоялась торжественная церемония официального ввода в эксплуатацию холодильного центра камер нанесения радиопоглощающих покрытий.

Необходимость строительства центра обусловлена особенностями климата Дальнего Востока, для которого в жаркие месяцы года характерны повышенная температура и влажность. При этом в камерах нанесения специальных покрытий необходимо поддерживать определенные параметры производственной среды: температуры, влажности, скорости потока воздуха.

Для обеспечения круглогодичного и бесперебойного производственного процесса в окрасочно-сушильных камерах, где на Су-57 наносят радиопоглощающее покрытие, и было принято решение о возведении современного холодильного центра в дополнение к имеющимся мощностям.

Строительно-монтажные работы, закупка и установка оборудования, реконструкция и автоматизация системы холодоснабжения существующих приточно-вытяжных систем проводилась на собственные средства Объединенной авиастроительной корпорации. От заливки фундамента до официальной сдачи "под ключ", прошло 14 месяцев.

Холодильный центр – это отдельно стоящее здание с мощными насосами, градирней, емкостями для хладагента, развитой трубопроводной системой, его можно сравнить с огромным кондиционером. Летом он не только охлаждает воздух в камерах нанесения РПП до нужной температуры, но и высушивает его до требуемых параметров.

"Новый объект уже в опытной эксплуатации обеспечил успешное прохождение этого летнего периода. Его появление расширяет наши возможности, позволяет без задержек выполнять плановые задания 2022-го и последующих лет", – отметил на церемонии открытия директор филиала ПАО "ОАК" - КнААЗ им. Ю.А.Гагарина Александр Пекарш.

Современный холодильный центр – это часть большой программы реконструкции, модернизации и строительства новых объектов летно-испытательной станции КнААЗ под расширение серийного производства самолетов пятого поколения Су-57.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".