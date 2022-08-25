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ТАСС

Шойгу: роль ШОС в качестве центра силы растет на фоне международной обстановки

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ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Источник изображения: vesti.kz

Глава Минобороны РФ указал, что важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам общей безопасности

ТАШКЕНТ, 24 августа. /ТАСС/. Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве нового центра силы растет на фоне турбулентной международной обстановки. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС.

"В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права", - сказал он.

Министр указал, что важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам общей безопасности. "Такие подходы зафиксированы в итоговых документах, подготовленных к подписанию в ходе нынешнего совещания", - отметил он.

Шойгу также подчеркнул, что сегодняшняя встреча министров обороны стран - участниц ШОС проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки. "В регионе, как и в мире в целом, обостряются угрозы, не утихают локальные кризисы и появляются новые серьезные вызовы", - сказал он.

"Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад, - отметил министр, - стремясь сохранить глобальное доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация".

Глава Минобороны РФ также заявил, что в результате конфронтационных действий Запада и вводимых им санкций ухудшается ситуация в мировой экономике, рушатся коммуникации, искусственно создается продовольственный кризис. 

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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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