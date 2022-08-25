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ТАСС

Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ

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Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин.
Источник изображения: Николай Тришин/ТАСС

Глава республики отметил, что ожидается только выход союзных сил на границы

МОСКВА 24 августа. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика готова к проведению референдума по вхождению в РФ, необходимо дождаться только выхода союзных сил на границы республики. Об этом в среду в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"К референдуму организационно мы готовы, так как за последние годы научились работать в критических и непростых условиях. С этим все в порядке. Главное теперь, чего мы ждем, - это выхода союзных сил на административные границы республики", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о предположительных сроках проведения референдума.

Ранее председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил ТАСС, что референдум о вхождении в состав России может пройти в республике в середине сентября. Он подчеркнул, что провести его "лучше в один день" с аналогичным голосованием в Луганской Народной Республике. По его словам, чтобы следить за ходом референдума, в республику приедут иностранные наблюдатели. 

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Страны
Россия
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