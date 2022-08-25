Войти
ТАСС

Шойгу: США пытаются расколоть сложившуюся архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии

570
0
0
Парадный строй кораблей ВМС США
Парадный строй кораблей ВМС США.
Источник изображения: navy.mil

С этой целью, как отметил министр обороны РФ, создаются блоки военно-политической направленности, такие как QUAD и AUKUS

ТАШКЕНТ, 24 августа. /ТАСС/. США для обеспечения своей глобальной гегемонии пытаются расколоть в Юго-Восточной Азии сложившуюся архитектуру безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в среду.

"Что касается южного фланга нашей организации - Юго-Восточной Азии - то здесь также наблюдается комплекс сложных межгосударственных противоречий, формируются очаги напряженности с трудно прогнозируемым сценарием развития событий. Для обеспечения глобальной гегемонии Вашингтон предпринимает попытки раскола региональной архитектуры безопасности", - сказал Шойгу. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ШОС
Похожие новости
15.09.2021
Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО
16.08.2021
Шойгу: Россия и Китай будут наращивать военное взаимодействие
03.08.2021
Стояние на Пяндже. О причинах учений на границе с Афганистаном
29.07.2021
США после ухода из Афганистана хотят создать в ряде стран логистические структуры для последующего размещения там своих объектов - Шойгу
22.03.2019
Министры обороны более 30 стран примут участие в конференции по безопасности в Москве
26.12.2014
Анатолий Антонов подвел итоги международной деятельности российского военного ведомства в 2014 году
28.06.2013
Шанхайский дух соперничества в Бишкеке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 13:57
  • 30523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.08 12:41
  • 0
Историческая правда, которую Польша намерена перековать корейским железом
  • 25.08 12:20
  • 7
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 25.08 11:39
  • 20
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 25.08 06:11
  • 1
В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом
  • 25.08 05:38
  • 70
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 25.08 02:04
  • 3
Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ
  • 24.08 15:40
  • 0
Иллюзия обмана. Какую участь поляки готовят для «полка Калиновского»
  • 24.08 15:23
  • 1
От прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось
  • 24.08 14:44
  • 1
Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет
  • 24.08 14:44
  • 1
Рекордное количество специалистов приняли участие в научно-деловой программе форума "Армия-2022"
  • 24.08 14:01
  • 24
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 13:25
  • 1
Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой - СМИ
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В