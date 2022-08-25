Шойгу: США пытаются расколоть сложившуюся архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии

С этой целью, как отметил министр обороны РФ, создаются блоки военно-политической направленности, такие как QUAD и AUKUS

ТАШКЕНТ, 24 августа. /ТАСС/. США для обеспечения своей глобальной гегемонии пытаются расколоть в Юго-Восточной Азии сложившуюся архитектуру безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в среду.

"Что касается южного фланга нашей организации - Юго-Восточной Азии - то здесь также наблюдается комплекс сложных межгосударственных противоречий, формируются очаги напряженности с трудно прогнозируемым сценарием развития событий. Для обеспечения глобальной гегемонии Вашингтон предпринимает попытки раскола региональной архитектуры безопасности", - сказал Шойгу.