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ТАСС

Шойгу назвал сознательным решением замедление темпов наступления в ходе СВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения

ТАШКЕНТ, 24 августа. /ТАСС/. Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине - сознательное решение, оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в среду.

"В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины - пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", - сказал Шойгу.

По его словам, российские военные "на освобожденных территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни". "Оказываем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру и системы жизнеобеспечения", - сообщил министр обороны РФ.

Вместе с тем, отметил он, "украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы".

"Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами "Лепесток" населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре", - сказал Шойгу.

Он добавил, что СВО на Украине идет по намеченному плану, ее необходимость была продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем - и России. "От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе - и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в среду.

По словам министра, специальная военная операция "идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены". 

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