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ТАСС

Шойгу: Украина стала для Запада предлогом развязать против России экономическую войну

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Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в Киеве
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

Украину выбрал Запад в качестве инструмента гибридной войны против РФ, отметил министр обороны

ТАШКЕНТ, 24 августа. /ТАСС/. Конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду.

"Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что Россия прилагала "значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях".

"Однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь - по нейтральному статусу Украины", - заявил министр обороны РФ.

По его словам, были проигнорированы принципиальные для российской стороны вопросы - о нерасширении НАТО на Восток, неразмещении ударных вооружений и отказе от военной деятельности вблизи российских границ.

"В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина", - констатировал Шойгу. 

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