Индия испытала новую корабельную зенитную ракету VL-SRSAM малой дальности

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Индия провела испытания новой зенитной управляемой ракеты малой дальности VL-SRSAM, предназначенной для корабельных зенитных комплексов. Как заявили в индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), испытания прошли успешно.

Новая зенитная ракета малой дальности вертикального пуска предназначена для зенитных комплексов надводных кораблей ВМС Индии. Как заявили в DRDO, разработавшей боеприпас, задачей ракеты является поражение различных воздушных целей в ближней зоне обороны корабля, в том числе низколетящих, а также морских.

В прошлом году в рамках испытаний индийские военные совершили два пуска ракеты VL-SRSAM с испытательного стенда на морском полигоне Чандипур у побережья Одиша. Оба запуска признаны успешными, ракета поразила мишени с "заданной точностью". Испытательные пуски проводились на минимальную и максимальную дистанцию поражения. В этом году испытания перешли на этап корабельных, ракету запустили с корабля ВМС Индии.

Ракета, оснащенная радиолокационной головкой самонаведения, была выпущена по высокоскоростной беспилотной воздушной цели для демонстрации возможности вертикального пуска и с высокой точностью перехватила цель

- говорится в сообщении DRDO.

Как заявили в Миноброны Индии, для интеграции новой ракеты в зенитные комплексы индийского флота необходимо провести еще несколько испытаний, сроки которых пока не названы. По словам министра обороны Раджната Сингха, принятие ракеты VL-SRSAM на вооружение значительно увеличит боеспособность ВМС Индии.