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Раскрыта эффективность российского шлема 6Б47

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Шлем 6Б47 с креплениями для приборов
Шлем 6Б47 с креплениями для приборов.
Источник изображения: http://kanchukov-sa.livejournal.com/

Эффективность российского шлема экипировки «Ратник» на 40 процентов превосходит аналогичные решения из стран НАТО. Эту информацию РИА Новости раскрыли в «Ростехе».

«Опыт применения экипировки "Ратник" в боевых условиях показывает, что она реально спасает жизни. В частности, шлем 6Б47 защищает голову бойца на 30-40 процентов эффективнее, нежели общевойсковые аналоги НАТО», — сказали в госкорпорации.

Там отметили, что основной задачей шлема является защита бойца от мелких поражающих элементов, на которые приходится 75 процентов ранений военных. «Известны случаи, когда шлем спасал бойца даже от нерасчетных воздействий. Например, от прямого попадания автоматной пули», — уточнили в «Ростехе».

В октябре 2021 года РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что Новосибирский приборостроительный завод представил очки дополненной реальности, которые получат российские военные.

В августе 2018 года главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Олег Фаустов рассказал об испытаниях прототипа активного экзоскелета, в ходе которых человек смог успешно поражать мишени из пулемета, удерживая его одной рукой.

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6Б21 Пермячка
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Ратник БЭВ
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