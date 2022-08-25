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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Гранит" по морской цели

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Крейсер "Петр Великий"
Крейсер "Петр Великий".
Источник изображения: © Пресс-служба ОСК

ЦАМТО, 24 августа. Флагманский корабль СФ – тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Петр Великий" выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Гранит" по мишенной позиции в районе архипелага Новая Земля.

Пуск проведен в рамках планового учения с группировкой разнородных ударных сил Северного флота (СФ), проходящем в акватории Баренцева моря,

Видеоролик пуска КР "Гранит" с борта ТАРКР "Петр Великий" представлен на сайте Минобороны.

По данным объективного контроля учебная морская цель была успешно поражена на удалении более 200 км.

Также в рамках учения по защите морских коммуникации в Арктике экипаж крейсера отработал ведение артиллерийского морского боя с условным кораблем противника. Стрельбу выполнил боевой расчет 130-мм артиллерийской установки АК-130.

Ранее ТАРКР "Петр Великий" во взаимодействии с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков" провел практические зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

Район Баренцева моря, где выполнялась ракетная стрельба, был заблаговременно закрыт для гражданского мореплавания и полетов авиации, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Арктика
Военные учения
СФ
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