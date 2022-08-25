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ЦАМТО

BAE Systems поставит СВ США машины CATV для применения в арктических условиях

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Источник изображения: Фото: BAE Systems

ЦАМТО, 24 августа. Компания BAE Systems объявила о победе в тендере на поставку СВ США машины высокой проходимости для применения в холодных (арктических) условиях CATV (Cold Weather All-Terrain Vehicle).

По итогам конкурса с выбранной победителем BAE Systems 22 августа был подписан контракт стоимостью 278 млн. долл. на поставку неназванного количества машин "Беовульф", запасных частей и оказание услуг логистической поддержки подрядчика. Полностью поставки должны быть завершены до августа 2029 года.

Как сообщал ЦАМТО, CATV – это программа поставки гусеничных машин, которые будут применяться в экстремально холодных погодных или арктических условиях (до -50 град. С). Целью программы CATV является замена машин поддержки малочисленных подразделений SUSV (Small Unit Support Vehicles) BV206, которые эксплуатируются с начала 1980-х гг. Данные машины применяются в базовой версии M973, версии тактического командного пункта (M1065), санитарной машины (M1066) и грузовой машины (M1067).

Командование СВ США одобрило разработку машины CATV в мае 2019 года, а 9 июня 2020 года Национальный консорциум передовых транспортных технологий NAMC от имени СВ США впервые опубликовал запрос о предложениях на поставку прототипов CATV.

В апреле 2021 года NAMC выбрал консорциум Oshkosh/ST Engineering и компанию BAE Systems претендентами на участие в проекте CATV. По условиям конкурса обе компании представили опытные образцы для проведения тестирования в испытательном центре на Аляске (испытания были проведены в период с августа по декабрь 2021 года).

После завершения испытаний претенденты представили СВ США свои предложения, по итогам оценки которых лучшим была признана компания BAE Systems.

"Беовульф" представляет собой многоцелевую небронированную гусеничную двухзвенную сочлененную машину для перевозки войск и грузов в любой из двух кабин. Модульная конструкция позволяет реконфигурировать машину для выполнения различных задач, включая материальное обеспечение, оказание помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, оказание гуманитарной помощи, проведение поисково-спасательных операций и т.д. "Беовульф" может применяться на любой местности, включая снег, лед, камень, песок, грязь, болото, крутые горные подъемы. Его амфибийные возможности позволяют плавать в затопленных районах или прибрежных водах.

Сборка "Беовульф" осуществляется компанией BAE Systems Hagglunds (на севере Швеции), но включает несколько ключевых компонентов от поставщиков из США, таких как двигатель, трансмиссия и гидравлическая система.

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Страны
США
Швеция
Компании
BAE Systems
ST Engineering
Проекты
2020-й год
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