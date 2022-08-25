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ТАСС

Участники конкурса "Снайперский рубеж" из Венесуэлы похвалили российские винтовки СВД

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Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Они рассказали, что в течение полугода практиковались в ее использовании, и назвали оружие удобным и точным

БАРКИСИМЕТО /Венесуэла/, 24 августа. /ТАСС/. Сборная стрелков из Венесуэлы, впервые принимающая в этом году конкурс Армейских международных игр (АрМИ) "Снайперский рубеж", положительно отзывается о российских снайперских винтовках Драгунова (СВД), которые задействованы в соревнованиях. Об этом в среду ТАСС рассказал представитель венесуэльской команды сержант-майор третьего класса Хосе Падрон Оливер.

"Это винтовка Драгунова калибра 7,62х54 мм. Это очень удобная и очень точная полуавтоматическая винтовка. У нас есть это оружие в Венесуэле. В течение полугода мы практиковались в ее использовании", - сказал Падрон, отвечая на вопрос ТАСС о том, применяется ли такое оружие в венесуэльских вооруженных силах.

По его словам, те СВД, что есть в его армии, почти не отличаются от тех, с которыми его команде приходится выступать на конкурсе. "Единственное различие - приклад соревновательной винтовки короче по сравнению с той, которую мы использовали во время тренировок. Больше отличий нет", - пояснил военнослужащий.

Ранее глава боливийской военной делегации на конкурсе "Снайперский рубеж - 2022" майор Владимир Лупа Саламанка сказал ТАСС, что у его команды не возникло никаких проблем при обращении с российским стрелковым оружием. Он также отметил, что СВД используются у него на родине на курсах подготовки снайперов.

СВД предназначена для поражения личного состава и небронированных целей противника на расстоянии до 800 метров. Дальность прямого выстрела оружия составляет 350 метров, вместимость магазина - 10 патронов. Винтовка имеет газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и газовым регулятором. Оружие оборудовано открытыми механическими прицельными приспособлениями, прицельная планка позволяет вести огонь на дальность до 1 200 метров.

Конкурс "Снайперский рубеж" в рамках АрМИ-2022 проходит на полигоне Терепайма в венесуэльском штате Лара. Участники состязаются в стрельбе из СВД, оснащенных прицелами ПСО-1, а один из этапов также предусматривает стрельбу из пистолета Макарова (ПМ). В соревнованиях участвуют представители армий семи стран: России, Венесуэлы, Абхазии, Белоруссии, Мьянмы, Узбекистана и Боливии - дебютанта игр. 

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