ВМС Индии: новая морская стратегия.

Рост и распространение влияния Китая все чаще затрагивает интересы соседних с ним государств. В частности Индия видит для себя все большие притеснений и ограничений в китайском экономическом и военном присутствии в Индийском океане. Изменившиеся геополитические реалии нашли отражение в новой морской стратегии, которая послужит толчком адекватному развитию ВМС Индии.

Вашему вниманию предлагается статься "Морская стратегия Индии. Адаптация вызовам будущего", опубликованная в журнале "MarineForum". Автор Ганс Дитер ЁПП (Heinz Dieter JOPP), в прошлом офицер ВМС Германии, военный аналитик, рассматривает условия, сложившиеся в регионе Индийского океана и вытекающие из них положения морской стратегии Индии. Дает оценку вероятных проблем, стоящих перед индийским военно-политическим руководством, на пути к сохранению позиций в регионе.

Перевод статьи сохраняет стиль автора. Внесенные изменения обусловлены требованиями поисковой оптимизации. Иллюстрации подобраны "ИнВоен Info".

В своем предисловии к адаптированной морской стратегии, озаглавленном "Обеспечение безопасности морей: индийская стратегия морской безопасности" (Ensuring Secure Seas: Indian Maritime Security Strategy) от октября 2015 г. командующий ВМС Индии, адмирал Робин К. ДХОВАН (Robin K. DHOWAN) писал, что новая стратегия должна адаптироваться к геополитическим и геостратегическим изменениям последних лет. Среди наиболее важных изменений, он считал перенос фокуса с евро-атлантического в индо-тихоокеанский регион, увеличение нетрадиционных опасностей и осознание того, что морская безопасность является ключевым условием национальной безопасности и международной активности Индии.

Адмирал Робин К. ДХОВАН

На новую стратегию сильно повлияло издание в 2015 г. "Военной стратегии Китая" (China’s Military Strategy). Среди прочего, в ней говорится: "Китаю необходимо развивать современные ВМС … и превратить себя в морскую державу". Поскольку Китай исходит из необходимости развивать ВМС двух океанов (Тихого и Индийского) для лучшей защиты своих морских коммуникаций, для Индии очевидно срочное развитие когерентной стратегии для Индийского океана. Такая стратегия позволит ей успешно применять имеющиеся в наличие средства (морской войны) и дипломатию для достижения своих стратегических целей.

Подобные цели анализируются в восьми главах и описываются предложениями по их достижению. Две первых главы заняты вызовами и перспективами стратегии морской безопасности. За ними следуют соображения об угрозе и конфликтах, из которых выводятся цели для собственной успешной стратегии, включая обеспечение безопасности побережья и морских районов.

Последние главы посвящены рассуждениям и требованиям по реформированию ВМС Индии, а также развитию их будущих возможностей. Это относится к подводной и надводной составляющим, а также управлению войной на море с воздуха и из космического пространства. Над всеми этими целями витают политические требования относительно максимально всеобъемлющего производства военно-морского оружия в национальной компетенции. Что это означает в деталях?

Стратегическое осознание морского пространства

На протяжении десятилетий Индия исходила из того, что Индийский океан принадлежит к сфере исключительно только ее влияния. Позднее при участии китайского народного флота (ВМС НОАК, Народной освободительной армии Китая) в борьбе с пиратством в районе Африканского Рога стала ясно, что Китай распространяет свое влияние на Индийский океан, Арабское море и его прибрежные государства. Лишь в последнее время Индия осознала, что "Морской шелковый путь" Китая не является только экономическим проектом по содействию международной торговле. Он гарантирует права пользования портовыми сооружениями и обеспечение китайских военных кораблей вдали от национальных пунктов базирования.

К этому добавились споры с иностранными рыболовными флотами в собственных прибрежных водах и террористические атаки у берегов Мумбаи. Тем самым обосновывается требование стратегии о необходимости всеобъемлющей картины обстановки относительно собственного, враждебного и нейтрального судоходства на, под и через море. Она должна появиться в том числе, благодаря взаимодействию с дружественными ВМС.

Но именно в этой точке руководство и ВМС Индии имеют фундаментальную проблему. Комплексная картина обстановки предполагает обмен данными с дружественными ВМС в форме улицы с двусторонним движением и, таким образом, передачу результатов разведки, добытых национальными средствами. Тут процесс переосмысления только начался. Однако первые соглашения с США (военные) и Сейшельскими Островами уже заключены.

В то время как контроль собственных территориальных вод политически доступен и реализуем, создание картины обстановки в Индийском океане определяется как стратегический вызов первого порядка. При этом, учитываются будущие отношения с Китаем и его постоянно растущее присутствие на море и на суше.

Так, для Индии стало неожиданным посещение в 2014 г. китайскими подводными лодками двух портов в Коломбо (Шри-Ланка), как и посещение в 2016 г. китайской SSN г. Карачи. Это присутствие только жестче обосновало необходимость обеспечения безопасности морских линий. Растущий интерес Китая к постоянному пребыванию и господству в Индийском океане подкрепляют строительство собственного логистического потенциала в Джибути, права на порты в Гвадаре (Пакистан) и Хамбантоте (Шри-Ланка), а также договора с восточно-африканскими странами и Мальдивами.

Самолет БПА P-8I "Нептун"

Учитывая события в Южно-Китайском море и строительство искусственных островов, которые сегодня используются Китаем в военных целях, Индия хотела бы предотвратить подобное развитие событий в Индийском океане. В этой связи она закупила у США противолодочные самолеты базовой патрульной авиации типа P-8I "Нептун". Они будут дислоцироваться на Андаманских и Никобарских островах, чтобы иметь возможность мониторинга путей в Малаккском проливе.

Следующий шаг - усиление сотрудничества в Индийском океане ВМС Индии и Японии. Поиск сотрудничества скорее со средними, чем с великими державами также служит целям Индии. В этом плане, Индонезия и Вьетнам является такими же кандидатами, как и Австралия.

Угрозы и возможные конфликты

Индии с начала своих ядерных исследований отклонила присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия. Она всегда подчеркивала свою стратегическую независимость. Сегодня она отстаивает позицию минимального ядерного сдерживания исключительно против государств, обладающих ядерным оружием. Для повышения доверия и укрепление живучести Индия начала размещать свой ядерный компонент, прежде всего, на средних стратегических подводных лодках (SSBN). Эти системы последовательно выводятся из состава обычных сил.

ПЛАРБ Арихант

Основной задачей вооруженных сил и, следовательно, ВМС Индии остается обычное (не ядерное) сдерживание. Описанная выше осведомленность в морской области является предпосылкой для проектирования флота и его дислокации. Она также позволит усилить взаимодействие с береговой охраной, ВВС, государственными морскими учреждениями и элементами разведки. С индийской точки зрения элементами традиционного сдерживания является постоянная готовность оружейных платформ, их присутствие в Индийском и все чаще в западной части Тихого океана. Хотя какие-либо доказательства возможного противника в морском конфликте отсутствуют.

Сценарии конфликта, описанные в стратегии, охватывает все известные военно-морские операции в контекст контроля и изоляции морского района. Однако, планируемые операции из-за растущего присутствия НОАК в Индийском океане попадают под растущий политический и военный прессинг. Плановые закупки оружия представляют собой первый ответ. Принимая во внимание быстрое увеличение современных китайских военных кораблей, индийские ВМС с партнерами могут только попробовать – в стратегии не отражено – учитывать такую угрозу. Будущие учения покажут, принесли ли эти усилия плоды.

В области новых технологий (информационные технологии, искусственный интеллект) Индия в настоящее время достигла высокого качества и стандарта. Однако, область военных разработок хромает и явно отстает от гражданских. Параллельная закупка русских, американских и французских технологий на соответствующих платформах делают запланированное слияние всей информации о стратегической картине обстановки затруднительной, даже если новые платформы производятся в основном в Индии по планам стран-поставщиков. Здесь дьявол кроется в деталях.

Эсминец проект 15А

Морская безопасность в сотрудничестве

Как и многие другие военно-морские силы в мире ВМС Индии выполняют задачи мониторинга в национальных и международных водах, которые пригодны для минимально возможного использования. Это очень подробно описывается в отдельной главе под заголовком «Стратегия формирования благоприятной и позитивной обстановки на море" (Strategy for Shaping a Favourable and Positve Maritime Environment).

Сотрудничество политики, дипломатии, полиции, бизнеса и военных должны создать предпосылку для мирного использования Индийского океана и прилегающих морей. Необходимые рамки формируются постоянным присутствием морских и воздушных сил с возможностью быстрого вмешательства, посещением портов, учениями с иностранными ВМС, а также деятельностью служб поддержки, обменом идеями в ходе переговоров штабов с дружественными странами.

ВМС Индии на двусторонней основе участвуют в учениях с США, Оманом, Сингапуром, Францией, Россией, Великобританией, Шри-Ланкой, Бразилией, Японией, Австралией и Индонезией.

Противолодочный корвет проект 28

Дальнейшее развитие ВМС Индии и их возможностей

В этой главе описываются необходимые шаги к концептуальному, оперативному и технологическому развитию ВМС Индии, а также по сохранению и развитию их возможностей для ведения четырехмерной войны на море. При этом, основное внимание уделяется как строительству возможно большего количества платформ, так и развитию необходимых технологий в своей собственной стране.

С этой целью уже сегодня считается необходимым строительство (самостоятельное и по лицензии):

авианосца, который, при американской поддержке получит, электромагнитную катапульту, что даст возможность увеличивать как взлетный вес, так и стартовую скорость самолетов;

новых эсминцев (проект 15А) и фрегатов (проект15B)

противолодочных корветов (проект 28),

подводных лодок французского типа "Скорпен" ( SCORPENE ) на индийских верфях (по лицензии);

) на индийских верфях (по лицензии); прибрежных патрульных кораблей ( Offshore Patrol Vessels, OPV ), катамаранов для ведения мониторинга;

), катамаранов для ведения мониторинга; легких боевых самолетов.

В области технологий Индии хотелось бы "прыжком лягушки" ("Leap frogging") обскакать развитие других ВМС, чтобы как можно скорее иметь возможность изготавливать платформы по новейшим технологиям. Ключевыми являются спутники для наблюдения за морем и коммуникациями, высокоточное оружие, электромагнитные и лазерные технологии, новые системы привода, беспилотные (необитаемые) морские системы, компьютерная безопасность и автоматизация, кибербезопасность и нанотехнологии.

Учитывая прогресс в США, Китае и России, похоже, есть сомнения насколько быстро и в какой степени Индия по этим технологическим фронтам сможет ликвидировать образовавшийся на сегодня разрыв. Индии создала свою "силиконовую долину". Работающие там ученые и инженеры трудятся, прежде всего, на гражданские компании и с трудом вдохновляются производством оружия.

Первый опыт реализации индийской морской стратегии

Даже если морская стратегия рассматривает Индийский океан, как приоритетную область интересов, а западной части Тихоокеанского региона отдает второй порядок, еще предстоит определить, что, начатая много лет назад, гонка вооружений между азиатскими государствами и влияние китайской политики оставляют видимые следы в рассуждениях Индии о политике безопасности и ее ВМС.

Авианосец "Викрамадити" ВМС Индии

Торговая и инфраструктурная политика китайского "Морского шелкового пути" дает Китаю новых партнеров, а его армии новые возможности военного базирования. Индии нечего противопоставить быстрому строительству и расширению НОАК. Все еще существующее 2018 г. превосходство Индии в авианесущих боевых группах будет уравновешено НОАК вероятно уже до 2025 г. Распространение операций китайских подводных лодок с ядерным и обычным приводом на Индийский океан для кораблей ВМС Индии представляет новое качество угроз.

Плановая закупка американского противолодочного самолета типа P-8I "Нептун" способна усилить возможности ВМС Индии в противолодочной войне. Однако, предполагает определенный объем новых технологий и их интеграцию в общую картину управления и обстановки.

БПЛА "Тритон" ВМС США

Учитывая размер покрываемой самолетом морской зоны, возникает, вопрос, почему ВМС Индии не закупают одновременно входящий в комплект P-8 БПЛА "Тритон". Комбинация самолет и БПЛА позволяет контролировать море быстрее и на большей площади. Беспилотник позволяет вести мониторинг морского района до 48 часов, в то время как самолет находится в районе поиска всего около восьми. Думая о будущем, ВМС Австралии подписали с США договор о закупках "Тритона".

Строительство по французской лицензии обычных подводных лодок типа "Скорпен", хотя и усилит возможности ВМС Индии по ведению подводной войны, но остается дожидаться, в какой мере эти лодки будут используется для защиты соединений носителей. Поскольку для других операций они пригодны лишь ограниченно.

Подводная лодка "Скорпен" на индийской верфи

Вскрытые пределы возможностей ВМС Индии при осуществлении национальной морской стратегии, как и неудержимый рост стратегического присутствия НОАК в Индийском океане и прилегающих морях остро ставит вопрос о будущем политики безопасности Индии и прибрежных государств Индийского океана с Китаем. Может ли Китай быть вовлеченным в сотрудничество, и если да, то как?

Геостратегические вызовы политики безопасности

Правительство Индии при премьер-министре Нарендра МОДИ несколько лет пытается объединить жителей побережья Индийского океана в единую архитектуру безопасности, которая должна обеспечить свободу, открытость и верховенство закона.

Он приветствовал объединение западной тихоокеанской области вокруг Индийского океана в единый Индо-Тихоокеанский регион. Свободное использование его открытых вод должно быть защищено от влияния извне. Об этом Моди заявил в своем выступлении в начале июня 2018 г. в Сингапуре перед участниками диалога по вопросам политики безопасности "Шангри-Ла" (Shangri-La). Премьер-министр дал понять, что чаяния Китая должны ограничиваться. Индия могла бы стать важной составляющей формирования такой архитектуры.

Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ

К чему это сознательное противостояние на диалоговом форуме? Численность населения Индии растет и обгонит Китай через несколько лет. Ее экономика стоит перед прорывом и нуждается в безопасных морских связях, гарантирующих торговлю и обмен товаров по всему миру. Кроме того, Индия осуществляет поставки нефти и природного газа, чтобы в будущем удовлетворить свой растущий энергетический голод.

Одновременно Индия вынуждена констатировать, что Китай построил на Шри Ланке экономический (и не только) порт в Хамбантоте. Однако, из-за проблем с погашением кредитов Шри Ланкой сейчас Китай получил право на его использование на 99 лет. Подобное не исключается для портового города Момбаса в Кении, если правительство своевременно не вернет кредиты за железнодорожную линию через страну. С правами пользования в Джибути и Гвадаре (Пакистан) НОАК в будущем может получить базовые точки для проведения операций в Индийском океане.

Затем они будут служить не только для ранее заявленной защиты международных морских путей вокруг мыса Доброй Надежды, в Красном море, Персидском заливе и Аравийском море, вокруг Малаккского пролива, Ломбокского пролива в Южно-Китайском море и далее на восток. Индия тем временем вынуждена обобщать соответствующий опыт долгосрочного стратегическое мышление Китая, его экономики и его вооруженных сил.

В инициативе «Один пояс - один путь» (ОПОП), как и в "Морском шелковом пути" Китай преуспевает все больше и больше. Расширяется его экономическое и политическое влияние на прибрежные страны Африки, а также на государства Европы. И - для многих осталось незамеченным - в Китае недавно опубликовали карты, в которых больше не показаны границы стран, а "только" экономические коридоры. Они ведут из Китая через Центральную Азии в Европу, Африку и, наконец, в Южную Америку.

Нынешняя глобальная китайская стратегия должна быть реализована до 2049 г. Об этом свидетельствует достижение строго по плану текущих промежуточных целей. Экономический обгон США до середины 2020-х гг. и получение статуса сверхдержавы в 2049 г. Последующие цели – либо конкуренция с США, либо единственная оставшаяся сверхдержава.

Патрульный корабль

Политика безопасности Индии требует противопоставить двустороннему китайскому лукавству собственную концепцию для Индо-Тихоокеанского региона, которая исходит из того, что открытое море - общее благо человечества должно быть доступно и использоваться всеми. Свобода, открытость и верховенство закона должны составлять фундамент архитектуры безопасности между соседями.

Это звучит хорошо для европейских ушей, которые через ОБСЕ, Венский документ и ДОВСЕ на протяжении десятилетий смогли создавать сносно функционирующую архитектуру региональной безопасности. Из-за текущих вывихов, нарушений договоров и переоценки стран в регионе ОБСЕ мы, однако, вряд ли найдем основания, чтобы помочь Индии в ее стремлениях сформировать альянс.

Так Индия в настоящее время переживает попытки американского шантажа, требующего прекратить до ноября текущего (2018) года импорт нефти и газа из Ирана. США противостоят даже хорошим отношениям с Россией, которые должны принести пользу Индии. Однако сомнительно, чтобы Индия политически двигалась бы в желательном для США направлении, особенно принимая во внимание заявления президента США перед саммитом НАТО в июле 2018 года.

Вероятнее всего, будут усилены двусторонние и многосторонние отношения в небольшом кругу единомышленников, который останется открытым для других заинтересованных сторон. Это обуславливает экономическое и военное сотрудничество.

В военном отношении Индия должна инвестировать в новые морские системы. Неудержимый и высокий темп военного строительства в НОАК усиливает вызов. Индийские проекты, описанные выше, могут стать только началом развития. Но для их реализации требуется быстрое устранение бюрократических барьеров в индийской системе закупок, усиление эффективности и изменение устаревшего политического мышления. Для будущего быстрого морского мышления и действий на стратегическом уровне сегодня в социальных и политических органах пока нет большинства. Только президент Моди, похоже, готов добиться этих изменений.

Предпринимаемое Индией сотрудничество с Австралией и Индонезией, а также Вьетнамом, Сингапуром, Японией, Великобританией и Францией, нацелено на альянс средних держав в морской области. Поскольку эти страны, за исключением Индонезии и Вьетнама, уже тесное сотрудничают с ВМС США, возможно также косвенное представление американских интересов не видимое снаружи. ВМС США с их новым Индо-Тихоокеанским командованием, по крайней мере, в контексте Южно-Китайского моря избегут ошибок и воспрепятствуют в сотрудничестве с другими странами расширению влияния Китая дальше на восток.

Описываемый всё чаще китайскими и западными экспертами сценарий новой "Великой игры" на море, вероятно, находится в начальной стадии. Не конфронтация, а интеграция интересов Китая для сотрудничества все еще возможна. Однако, скорее всего, здесь всё будет зависеть от результатов начатой прямой экономической войны между США и Китаем.

По материалам журнала "MarineForum"