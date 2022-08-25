Российские девушки-военнослужащие стали лучшими в конкурсе «Меридиан» АрМИ-2022

Министерство обороны России рассказало о ходе проведения Армейских международных игр (АрМИ-2022) в среду, 24 августа.

Так, российские девушки-военнослужащие, участвовавшие в конкурсе «Меридиан» стали лучшими на этапе топографический квадратлон. Золото и серебро оделили между собой оба участвовавших в соревновании российских рассчета.

По итогам соревнований среди девушек победу одержал первый расчет (начальник расчета Екатерина Балютис, старший топогеодезист Дарья Выскуб, топогеодезист Евгения Авдеенко), на втором месте второй расчет (начальник расчета Дарья Колесникова, старший топогеодезист Анна Михнова, топогеодезист Юлия Драй).

Участники конкурса «Эльбрусское кольцо» завершили второй этап соревнования, преодолев ледовые и скальные участки на пути к самой высокой вершины Европы, горе Эльбрус. В этапе приняли участие высокогорные подразделения из девяти стран.

Всего в конкурсе «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2022 принимает участие около 100 военнослужащих высокогорных подразделений из России, Китая, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана, Руанды и Индии.

В Иране провели два практических упражнения конкурса «Снайперский рубеж». Это «стрельба в городских конструкциях» и «корректировка». Упражнения отрабатывались в парах.

Во время выполнения первого элемента участник не мог двигаться дальше, то же упражнение не выполнит напарник. В упражнении «корректировка» стрельбу ведет только второй номер пары, а первый — только корректирует стрельбу.

В Минске для участников конкурса «Стальная магистраль» АрМИ-2022 провели экскурсию в историко-культурный комплекс «Линия Сталина» в Минске.

Их познакомили с историей строительства линии обороны и показали участок Минского укрепрайона с посещением двух советских ДОТов 1939 года.

В конце экскурсии Российские железнодорожники посетили железнодорожную экспозицию «Наш бронепоезд» состоящей из броневагона, вооруженного орудием в башне, бронепаровоза и открытой платформы с зенитной установкой времен Великой Отечественной войны.

Накануне на полигоне Кольцово в Новосибирской области впервые в ходе второго этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022 участники в течение одного дня преодолели четыре сложнейших испытания: вывод разведывательной группы в тыл противника после десантирования, преодоление участка минно-взрывных заграждений, проведение засады и преодоление водной преграды. Это около 10 км дистанции.

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.