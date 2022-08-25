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Известия.ru

Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России 24 августа опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и групп огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.


Экипажи выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры вооруженных формирований Украины (ВФУ), сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

Заряжают Ми-28 сразу после посадки. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе. Запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за смену.

Часто военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов и защищают в случае нештатных ситуаций при эвакуации.

«Машут целые семьи, бабушки крестят, люди нас поддерживают. Значит, правильное дело делаем», — говорит старший группы огневой поддержки Алексей.

Каждый выход в район удара и маршрут возвращения на базу – уникальны. Штурманы прорабатывают их больше 50 в месяц.

22 августа корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин показал боевую работу экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52 группировки войск Центрального военного округа в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Ка-52 наносят поражение неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе ВФУ.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
МИ-28
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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