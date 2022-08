Выданы контракты на разработку двигателей для перспективного американского истребителя NGAD

19 августа 2022 года военно-воздушные силы США выдали пяти ведущим американским аэрокосмическим компаниям рамочные контракты на сумму 975 млн долл каждой на разработку на конкурсной основе перспективных двигателей по программе Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) для перспективного американского истребителя нового поколения Next Generation Air Dominance (NGAD). Контракты получили компании General Electric, Pratt & Whitney (в партнерстве с Raytheon Technologies), Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Контракты включают разработку, постройку и испытания прототипов двигателей и рассчитаны до июля 2032 года.

Кадр из презентационного ролика корпорации Northrop Grumman от ноября 2021 года (с) Northrop Grumman

Характерно, что три из пяти получивщих контракты компаний (Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman) не являются двигателестроительными, и, видимо, должны будут предоставлять для двигателей NGAP свои варианты платформ по программе NGAD. Разработка таким широким фронтом двигателей для истребителя нового поколения NGAD призвана поддержать компетенции американского военного авиа- и двигателестроения, а также, возможно, сформировать новые партнерства в данном секторе.

Напомним, что чуть ранее стало известно, что ВВС США осуществляют ранее не раскрывавшуюся программу Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) создания перспективных двигателей для своего перспективного истребителя нового поколения Next Generation Air Dominance (NGAD), и что тем самым ВВС США отказались от применения на истребителе NGAD новых опытных двигателей в классе тяги 20 тонн, созданных по более ранней программе Adaptive Engine Transition Program (AETP) - General Electric ХА100 и Pratt & Whitney ХА101.

Сообщается, что как программа NGAP существует уже несколько лет, но ее финансирование не было отделено от программы AETP в бюджетных документах до 2021 финансового года. Руководитель управления силовых установок Центра управления жизненным циклом ВВС США (Air Force Life Cycle Management Center) Джон Снеден заявил по поводу NGAP, что "эта программа использует технологию, которую мы использовали в AETP, но это совершенно новая система, выходящая за рамки того, что вы видите в AETP. Поэтому [она] отличается по конструкции". Предварительные проекты двигателей по программе NGAP должны быть представлены участвующими в программе компаниями к концу 2022 года.

В связи с выдачей контрактов на разработку новых двигателей по программе Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP). американский веб-ресурс "Defense One" опубликовал комментарий Marcus Weisgerber "Multibillion Engine Deals Show Air Force Wants to Maintain Three Future Warplane Makers", в котором указывается, что данные контракты одновременно вызывают вопросы относительно того, насколько в реальности продвинулась программа создания перспективного американского истребителя нового поколения Next Generation Air Dominance (NGAD), ранее рекламировавшаяся официальными лицами, как находящаяся на весьма продвинутой стадии.

В комментарии говорится, что ВВС США планируют инвестировать миллиарды долларов в разработку новых боевых истребителей и двигателей для них в течение следующего десятилетия.

Этот план показывает желание руководства ВВС США сохранить трех крупных производителей самолетов - Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman - а также производителей двигателей General Electric и Pratt & Whitney, и тем самым продлить их возможности по производству боевых самолетов на долгие годы вперед.

19 августа пять компаний получили идентичные контракты "на отработку технологий и деятельность по снижению рисков посредством проектирования, анализа, стендовых испытаний, испытаний прототипов двигателей и интеграции систем вооружения". Контракты являются частью "реализации этапа прототипирования программы Next Generation Adaptive Propulsion и [направлены] на предоставление возможностей, позволяющих использовать эти силовые установки для платформ Next Generation Air Dominance и на цифровую трансформацию промышленной базы двигателей".

Предполагается, что усилия в рамках программы Next Generation Adaptive Propulsion создадут двигатель для того, что ВВС США называют Next Generation Air Dominance (NGAD): нового истребителя, который разрабатывался в секретности, по крайней мере, со времен последнего правления администрации Обамы. В сентябре 2020 года руководство ВВС США сообщило, что был секретно построен и испытан прототип NGAD.

Поскольку этот самолет был спроектирован с использованием цифровых компьютерных технологий, "мы добились значительной зрелости конструкции на более ранней стадии, чем обычно", - заявил глава отдела закупок ВВС США Эндрю Хантер во время июньского брифинга.

Но контракты 19 августа, по которым каждой компании может быть выплачено до 975 млн долл в период до 2032 года, также вызывают и вопросы о зрелости самолета или самолетов [по программе NGAD], которые уже летали.

Руководители ВВС США отказались назвать компанию или компании, создавшие прототип, сославшись на гриф секретности программы.

"Либо они уже сделали выбор [проекта разработчика], либо он не настолько продвинут, либо, что невероятно, есть три игрока с продвинутой степенью развития", - сказал управляющий директор аэрокосмической консалтинговой фирмы AeroDynamic Advisory Ричард Абулафия. - "Два из этих тезисов должны быть неверными, и только один из них должен быть истинным".

В 1996 году Пентагон выбрал Lockheed Martin и Boeing для создания прототипов того, что в конечном итоге стало истребителем F-35. В октябре 2001 года ВВС США заключили с Lockheed контракт на создание F-35. Первый F-35 полетел только в 2006 году, а первый самолет принял участие в боевых действиях только в 2018 году.

В конце весны этого года министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что NGAD находится на этапе ОКР [Еngineering and Manufacturing Development - EMD], что, в терминологии Пентагона, означает, что самолет все еще опзоабатывается и не готов к серийному производству.

В 2020 году Уилл Ропер, в то время глава отдела закупок ВВС США, охарактеризовал прототип [NGAD] как "полномасштабный летный демонстратор, [который] уже летал в физическом мире". Он сказал, что этот самолет "побил много рекордов".

В настоящее время у Lockheed Martin есть единственная действующая производственная линия по производству малозаметных истребителей, а у Northrop Grumman - единственная производственная линия по производству малозаметных бомбардировщиков, которые ее генеральный директор охарактеризовал как военные самолеты шестого поколения. Boeing производит новые варианты истребителей [предшествующего поколения] F-15 и F/A-18, а также новый учебно-боевой самолет Т-7.

В 2019 году высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что ВВС США закупят новые истребители F-15 частично из соображений сохранения двух производителей истребителей в 2020-е годы.