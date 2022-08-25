"Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника"

Экспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве.

"Ростех": шлем экипировки "Ратник" защищает на 40 процентов лучше аналогов из стран НАТО

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Опыт боевого применения показал, что шлем российской экипировки военнослужащего "Ратник" защищает на 40 процентов эффективнее аналогов из стран НАТО, сообщили РИА Новости в кластере вооружений госкорпорации "Ростех".

"Опыт применения экипировки "Ратник" в боевых условиях показывает, что она реально спасает жизни. В частности, шлем 6Б47 защищает голову бойца на 30-40 процентов эффективнее, нежели общевойсковые аналоги НАТО", — сказали в "Ростехе", отвечая на соответствующий вопрос.

В корпорации уточнили, что основная задача, стоявшая перед разработчиками шлема "Ратника", — защитить бойца от мелких поражающих объектов, так как на практике примерно 75 процентов случаев ранения военнослужащих в голову происходит именно от осколков массой 1-1,5 граммов.

По данным "Ростеха", шлем "Ратника" "задерживает не только мелкие объекты, но может спасти и от крупных снарядных осколков диаметром 25-30 миллиметров и даже пулевых попаданий".

"Известны случаи, когда шлем спасал бойца даже от нерасчетных воздействий. Например, от прямого попадания автоматной пули", — сказали в корпорации.

Кроме того, он эффективно защищает от ударов и травм. Шлем имеет три слоя, что обеспечивает ему высокие амортизирующие качества, он хорошо поглощает удары — на шлеме могут появиться вмятины, он может деформироваться, но при этом здоровье бойца не пострадает.

Головным разработчиком экипировки "Ратник" выступает ЦНИИточмаш из концерна "Калашников", входящего в "Ростех").