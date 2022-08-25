В войска поставят боеприпасы для защиты техники от высокоточного оружия

Ааэрозолеобразующие боеприпасы, в частности, предназначены для защиты РСЗО "Ураган-1М"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Аэрозолеобразующие боеприпасы для защиты военной и специальной техники от высокоточного оружия будут поставлены в этом году в войска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников" Ростеха).

"ЦНИИточмаш ведет поставки комплексов индивидуальной защиты от высокоточного оружия собственной разработки для оснащения серийных образцов передвижных разведывательных пунктов и самоходных артиллерийских орудий", - сказали в пресс-службе.

Ааэрозолеобразующие боеприпасы, разработанные в ЦНИИточмаш, предназначены для защиты РСЗО "Ураган-1М", подвижных разведывательных пунктов ПРП-4А и ПРП-5А, огнеметной системы ТОС-2 и других образцов вооружения и военной техники.

После отстреливания снаряды "прячут" технику за завесой из комбинированных помех. Благодаря этому высокоточная ракета противника теряет контакт с целью, сбивается с атакующего курса или продолжает полет вслепую.