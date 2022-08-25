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ТАСС

Корвет "Громкий" вернулся во Владивосток после победы на конкурсе "Кубок моря" в Китае

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Торжественная встреча из дальнего трехмесячного похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе отряда боевых кораблей «Громкий» и «Совершенный» на военном причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке
Торжественная встреча из дальнего трехмесячного похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе отряда боевых кораблей «Громкий» и «Совершенный» на военном причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Экипаж встретил и поздравил заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский

ТАСС, 24 августа. Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся во Владивосток после победы на конкурсе по морской выучке "Кубок моря" Армейских международных игр "АрМИ-2022". Экипаж корвета разделил первое место с командой боевого корабля ВМС Китайской народно-освободительной армии. Об этом сообщила в среду пресс-служба ТОФ.

Соревнования проходили в морских полигонах акватории Желтого моря, а также на территории военно-морской базы ВМС НОАК в Циндао.

"Конкурс включал шесть этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, артиллерийская стрельба по воздушной цели, артиллерийская стрельба по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку. Моряки ТОФ показали высокий профессионализм и морскую выучку на всех этапах, набрав одинаковое количество баллов с хозяевами организации конкурса в текущем году", - сообщила пресс-служба.

После завершения конкурса корвет "Громкий" совершил переход в пункт базирования и прибыл во Владивосток. На пирсе победителей встретил заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский. Он поздравил экипаж с заслуженной победой, вручил памятные медали и пожелал морякам не останавливаться на достигнутом, совершенствуя на практике военно-морскую выучку.

Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 государств. Всего планируют провести 36 конкурсов. "Кубок моря" продлится до 25 августа. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
АРМИ-20XX
ТОФ
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