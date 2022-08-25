Telegraph: британские дипломаты уговаривают коллег из ЕС не снижать объемы помощи Украине

В Евросоюзе с тревогой ждут наступления холодов, отмечает газета

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Британские дипломаты совершают поездки в различные страны Евросоюза с целью убедить их не отказываться от военной и финансовой поддержки Украины на фоне серьезных внутренних экономических проблем. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По их информации, британские эмиссары в разговоре со своими коллегами из ЕС указывают на то, что успешные действия России на Украине обойдутся Западу дороже, чем рост цен на энергоресурсы. Как подчеркнуло издание, в Евросоюзе с тревогой ждут наступления холодов, поскольку в условиях набирающего обороты энергетического кризиса местным властям будет все труднее объяснять избирателям выделение значительных объемов помощи Украине.

При этом в самой Великобритании эксперты также прогнозируют тяжелый зимний период. Оператор единой британской энергосистемы - компания National Grid - полагает, что нынешний энергокризис может продлиться три года. По этой причине National Grid ведет разработку мер финансового стимулирования по сокращению крупными компаниями потребления газа зимой во избежание отключений электроэнергии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также несколько других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.