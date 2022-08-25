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ТАСС

Столтенберг признал, что Европа заплатит цену за оказание поддержки Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/Olivier Matthys

Поддержка Киева потребует тяжелой работы, отметил генеральный секретарь НАТО

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость оказания дальнейшей поддержки Украине, однако признал, что это нелегкая задача, и Европа заплатит цену за помощь Киеву. Такое мнение он высказал во вторник вечером в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"Мы наблюдаем беспрецедентную поддержку со стороны европейских союзников по НАТО, Германии, Канады, США и многих других стран мира. Я сегодня принял участие в [форуме] "Крымская платформа" президента [Украины Владимира] Зеленского - и послание, направленное там всеми присутствующими лидерами, было четким: мы солидарны с Украиной и будем поддерживать ее столько, сколько это необходимо. Это сообщение от союзников по НАТО", - заявил Столтенберг.

При этом он признал, что оказание военной поддержки Киеву - отнюдь не простая задача. "Я не говорю, что это легко. Это требует тяжелой работы. Я намерен работать с другими лидерами Североатлантического альянса в Европе и Северной Америке, чтобы обеспечить нам дальнейшую поддержку", - указал генсек НАТО. В то же время он отметил вклад, который вносит Германия в этом вопросе, однако выразил надежду, что "правительство ФРГ сделает больше".

Вместе с тем Столтенберг предупредил, что предстоящая зима будет суровой. "Мы заплатим цену за нашу поддержку Украины вследствие санкций и, конечно же, того факта, что Россия использует энергию в качестве оружия, - утверждал генсек Североатлантического альянса. - Но мы должны понимать, что альтернативы <...> нет".

Генсек НАТО заключил, что западным странам необходимо продолжать выбранный курс, чтобы "увеличить вероятность приемлемого с точки зрения Украины исхода". "Лучшее, что мы можем сделать, это оказать военную, финансовую, гуманитарную и экономическую поддержку Украине", - подчеркнул он.

В заключение Столтенберг заметил, что поддержка Украины может длиться годами, однако "это будет иметь последствия не только в военной сфере, но и в промышленности", и добавил, что необходимо увеличивать производство. "У нас как у НАТО две роли: мы должны поддерживать Украину, близкого партнера. Другая задача - не допустить эскалации войны", - заявил он, напомнив, что Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора, предусматривающая коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО, неоспорима. 

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Страны
Германия
Канада
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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