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Китайские артиллерийские подразделения продолжают комплектоваться новейшими колесными 155-мм самоходными артиллерийскими установками PCL-181. Многие из зарубежных экспертов эти боевые машины считают одними из лучших в мире среди уже находящихся в серийном производстве. По крайней мере, она может на равных конкурировать с тем же французским CAESAR, которые, как известно, сейчас поставляются нацистским формированиям Украины.

Впервые их представили всего три года назад, 1 октября 2019 года на параде в Пекине.

САУ способны поражать обычными боеприпасами цели, находящиеся на расстоянии до 40 км. Если будут применяться активно-реактивные снаряды, то дальность возрастет до 72 км.

Известно, что в КНР выпускаются управляемые снаряды GP155 и GP-155A, которые оснащены полуактивной лазерной головкой самонаведения.

На выставках вооружений представлялись изделия со спутниковым наведением, являющиеся аналогами американских Excalibur, но превосходящих их по дальности, которая составляет уже 100 км.

PCL-181 снабжены современным автоматизированным оборудованием. Скорострельность - до 6 выстрелов в минуту.

В качестве базы используется трехосное полноприводное шасси. Мощность двигателя - 400 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Экипаж - 6 человек.

Лев Романов