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Газета.ru

«Военный флот США убьет не Китай, а ржавчина»

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Эсминец USS Stout на военно-морской базе Норфолк, штат Вирджиния
Эсминец USS Stout на военно-морской базе Норфолк, штат Вирджиния.
Источник изображения: Spc. Jason Pastrick/U.S. Navy/AP

Адмирал Владимир Комоедов рассказал о главной угрозе для ВМС США

Корабли ВМС США, по данным газеты The Washington Post, «подвержены интенсивной болезни ржавения». Издание ссылается на «внутреннее расследование Конгресса», которое выявило что ржавеет до 90% американских военных кораблей. «Газета.Ru» разбиралась в причинах произошедшего.

Проблему ржавеющих кораблей ВМС США подняло американское издание The Washington Post. В публикации отмечается, что «Пентагон столкнулись с грозным и коварным вызовом - ржавчиной, и пока ржавчина выигрывает эту войну».

Газета ссылается на некое «внутреннее расследование Конгресса США». Выяснилось, что ржавеет до 90% американских военных кораблей. При этом официальные представители Пентагона отказались комментировать эту информацию.

Это не первая публикация в американских медиа о ржавеющем американском военном флоте. Еще в ноябре 2021 года издание The Drive сравнивало ржавеющие американские корабли на базе Норфолк с кораблями ВМФ СССР в период после распада Советского Союза.

«Посещение базы производит гнетущее впечатление. Это похоже на «морской Детройт». Город стал призраком в 1980-е, когда оттуда ушли автомобильные гиганты. Норфолк стал призраком потому, что кто-то в Вашингтоне решил сэкономить. Военный флот США убьет не Китай, а ржавчина», - отмечал The Drive.

ВМС США насчитывает около 600 действующих кораблей. На удаление ржавчины с их корпусов в 2012 году, по данным The Washington Post, тратилось $3 млрд. Подобные расходы, отмечает издание, были признаны «обременительными для военного бюджета».

«Сейчас в составе Военно-морских сил США находятся 11 авианосцев - 10 класса «Нимиц» и новейший проекта «Форд». При этом из первой десятки на полном ходу находятся только 5, остальные в стадии перманентного ремонта. «Джеральд Форд» (строительство которого обошлось в $13 млрд), несмотря на то, что вошел в состав флота в 2017 году, до сих не прошел все необходимые испытания и, скорее всего, его полноценная эксплуатация начнется не скоро - не работают системы подачи боеприпасов на палубу. К 2024 году в США планируют завершить строительство еще двух авианосцев класса «Форд». К этому времени «Джеральд Форд» уже успеет покрыться ржавчиной», - рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

По данным The Washington Post, в 2013 году произошла «военно-морская бюджетная аномалия».

«До 2012 года на борьбу с ржавчиной тратились колоссальны суммы. Потом это посчитали неэффективным. Но вместо того, чтоб сбалансировать расходы - их просто убрали полностью», - отмечает The Washington Post.

«Ржавеют все корабли, независимо от их принадлежности, - рассказал «Газете.Ru» адмирал, экс-команующий Черноморского флота Владимир Комоедов. - Нужно понимать, что корабль имеет металлический корпус, который находится в морской воде, которая является агрессивной средой, вызывающей окисление, способствующее проявлению ржавчины. На боеспособность или заметность корабля она не влияет, но со временем приводит к разрушению конструкций корабля. И здесь речь идет, в первую очередь, о постоянном уходе и поддержании порядка».

Комоедов считает, что расходы на борьбу с ржавчиной в российском и советском флоте никогда не были «критическими». «Нельзя на это тратить огромные деньги, но и забывать об этом тоже нельзя. У нас всегда тут была «золотая середина». Американцев же бросает из крайности в крайность. Сначала они, условно говоря, шлифовали каждую царапину. А сейчас, наоборот, решили, что темой заниматься не стоит вовсе», - говорит Комоедов.

В марте 2019 года издание Defense News отмечало, что «резкое сокращение профилактических работ по работе с ржавчиной может привести к катастрофическим последствиям».

«Ржавчина на корабле - это тревожный симптом для любого флота, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт капитан 1-г ранга запаса Василий Дандыкин. - Он означает либо отсутствие должного финансирования, либо отсутствие дисциплины и полной расслабленности, что приводит к потере боеготовности

Мы это проходили в начале 1990-х, когда ВМФ резали по живому и корабли простаивали у причальной стенки. Там корабли и ржавеют без движения. К счастью, ситуация изменилась и наш флот получил движение.

Это можно видеть не только на военно-морских парадах, но и при совершении дальних морских походов, как в Атлантике, так и на Тихом океане».


Виктор Сокирко

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Китай
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Авианосец
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