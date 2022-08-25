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ТАСС

В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом

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Астероид
Астероид.
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что таким образом будет протестирована первая в своем роде защита Земли от потенциально опасных космических объектов

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") 26 сентября столкнется с астероидом, чтобы протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов. Об этом сообщило во вторник Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно заявлению американского космического ведомства, DART "столкнется с астероидом, не представляющим опасности для Земли, в понедельник, 26 сентября, в 19:14 по времени восточного побережья США (02:14 27 сентября мск - прим. ТАСС)".

"Данный тест продемонстрирует, что космический аппарат может в автономном режиме нацелиться на астероид и произвести столкновение с целью изменить направление движения астероида так, чтобы это можно было отследить при помощи наземных телескопов", - отмечается на сайте NASA Согласно заявлению, это позволит "получить важные данные для подготовки на случай обнаружения астероида, который представлял бы угрозу столкновения с Землей".

Зонд DART был запущен в ноябре прошлого года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. После выхода в открытый космос зонд отделился от Falcon 9 и полетел в направлении двойного астероида Дидим - Диморф, который, как и Земля, вращается вокруг Солнца. Ожидается, что аппарат столкнется с меньшим из них - Диморфом - на скорости около 24 тыс. км/ч.

В результате удара аппарата орбита Диморфа, который вращается вокруг более крупного Дидима длиной в 760 м, должна будет отклониться "на долю процента". Ученые рассчитывают, что этого будет достаточно для того, чтобы они смогли зафиксировать отклонение с помощью телескопов с Земли. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику, с помощью которой в будущем в случае появления действительно опасных для планеты астероидов специалисты могли бы изменять траекторию их движения.

NASA в 2016 году создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов. В рамках этой программы в околоземном пространстве в пределах 48 млн км от Земли осуществляется поиск астероидов и комет, которые могли бы угрожать Земле, ведется сбор данных об их размерах, орбитах и химическом составе, а также анализ возможных последствий их падения на Землю. 

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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1 комментарий
№1
25.08.2022 06:11
В России вроде тоже  что-то подобное создавали. Только ни о каких работах не слышно.
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