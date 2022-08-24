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ТАСС

Reuters: ФРГ намерена поставить Киеву оружие на сумму более €500 млн

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Самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000
Самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.
Источник изображения: Martin Meissner/AP

По данным источника издания, оружие будет передано в 2023 году, а некоторые виды техники, возможно, раньше

ТАСС, 23 августа. Германия планирует поставить Украине дополнительные вооружения на сумму, превышающую €500 млн. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По данным его источника, канцлер Германии Олаф Шольц, который находится с визитом в Канаде, сообщил о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников. Оружие, как указал источник, будет передано в 2023 году, а некоторые виды техники, возможно, раньше. При этом, по его словам, бюджетный комитет Бундестага еще должен одобрить поставки вооружений, которые Шольц назвал вкладом в модернизацию Вооруженных сил Украины.

Ранее во вторник, выступая по видеосвязи на втором саммите "Крымской платформы", Шольц заявил, что "Германия будет поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие". Вместе с тем канцлер подчеркнул, что "был инициирован новый пакет военной помощи, включающий дальнейшие поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с беспилотниками и других вооружений".

17 августа правительство ФРГ опубликовало обновленный перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает, в частности, 15 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T и три реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars. Кроме того, ФРГ намерена передать Украине 20 ракетных установок калибра 70 мм на специальных автомобилях, 2 000 ракет и 60 200 патронов калибра 40 мм. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 57 позиций, в перечне запланированных значится еще 27.

26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные РСЗО типа Mars II. 29 июля Минобороны Германии сообщило, что Берлин направит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть единиц техники будут поставлены в текущем году, остальные - в следующем. Также Украина получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц. 

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Германия
Канада
Украина
Проекты
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