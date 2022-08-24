США жестоко ошиблись. Украину ждет непоправимое

Усугубляя украинский провал

Российско-украинский конфликт вошел в решающую стадию, и с ним пора покончить, пишет полковник Дуглас Макгрегор в статье для TAC. По мнению американского военного, у Украины еще есть шанс сохранить нейтралитет, но Вашингтон стремится этому помешать.

Чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется непоправимым

Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor)

В открытом письме под названием "США пора вооружить Украину, пока не поздно" двадцать известных американских сторонников войны с Россией заявили, что конфликт достиг решающего момента. Для победы, уверяют его авторы, украинским силам понадобится множество новой техники, постоянное пополнение боеприпасов и запчастей для артиллерийских платформ, средства ПВО малой и средней дальности для отражения российских авианалетов и ракетных ударов, а также боеприпасы ATACMS для систем РСЗО HIMARS дальностью 300 километров для поражения российских военных целей в любой точке Украины или Крыма.

Между тем, первоначальный приток вооружений и боеприпасов от европейских союзников Вашингтона иссяк до минимума. Военный аналитик из Брюссельского свободного университета Даниэль Фиотт (Daniel Fiott) даже посетовал: "Украине нужно оружие, а не болтовня". Не менее важно и то, что по всей Европе уже сказывается усталость от беженцев.

Немцы и венгры уже потеряли терпение из-за неослабного наплыва беженцев в Европу, а сейчас до "ручки" дошли поляки. На польские семьи уже обрушились серьезные экономические неурядицы. В Польше чуть ли не самая высокая в Европе инфляция (15,6% в июле) — отчасти из-за боевых действий на Украине. С дальнейшим ухудшением качества жизни осенью и зимой нетрудно себе представить мощное общественное давление на Берлин, Варшаву, Прагу, Париж и Рим, чтобы прекратить украинский конфликт.

Однако суровая правда такова, что даже отправка новых систем вооружений не изменит стратегического расклада на Украине. Даже если европейские члены НАТО наряду с Вашингтоном завалят украинские войска целой оружейной лавиной и она в сохранности прибудет на фронт, а не утонет в черной коррупционной дыре, у 700-тысячной украинской армии нет ни подготовки, ни тактического руководства для столь сложных наступательных операций. Кроме того, налицо острое непонимание того, что Москва отреагирует на такое развитие событий мощной эскалацией. В отличие от Украины, Россия в настоящее время не мобилизована для большой войны, но может очень быстро это исправить.

Американские военачальники и гражданские лидеры не знают исторических фактов и не учат уроки. И главное, что они забыли, — это роль человеческого капитала, залог победы в любой войне.

22 июня 1941 года Вермахт вторгся в Россию, имея больше лошадей, чем танков. Основу немецких сухопутных войск составляли пехотные дивизии в стиле Первой мировой. Логистика и артиллерия тоже были конными. Немецкие солдаты были, бесспорно, превосходны, но лишь немногие из них обладали необходимой для войны на Востоке огневой мощью, мобильностью и бронезащитой.

Из миллионов немецких солдат, вторгшихся в Россию, от 450 тысяч до 500 тысяч были приписаны к бронетанковым силам — ударной мощи, которая решительно смяла своих польских, британских, голландских, бельгийских и французских противников. Эти солдаты были лучшими из лучших и как раз имели самое современное снаряжение.

Но прошло всего четыре года (с 1939-го по 1943-й), и костяк немецких вооруженных сил выдохся настолько, что масштабное наступление стало в принципе невозможно. Важно помнить, что к октябрю в боях погибло 55 тысяч немецких офицеров.

А ведь они были лучшими и опытнейшими во всей армии. Они провернули блестящие маневры и привели плохо оснащенный Вермахт к воротам Москвы в войне на три фронта — в Западной Европе, на Средиземноморье и в Восточной Европе. И завершилось их наступление лишь битвами на Курской дуге и под Эль-Аламейном.

Аналогичная напасть преследовала Люфтваффе. Немецкая промышленность производила современные реактивные истребители, но Люфтваффе нечем было восполнить утрату лучших пилотов, как немецкой армии — лучших офицеров.

Пожалуй, лучше всех ценность личного состава понимал японский адмирал Исороку Ямамото. Ямамото хотел не только потопить флот США в Перл-Харборе, но и захватить Гавайские острова. Он говорил: "Чтобы победить ВМС США, мы должны уничтожить их офицеров". Он прекрасно понимал, сколько времени уходит на обучение и подготовку флотских офицеров. Но вышло так, что это как раз нападение на Перл-Харбор позволило Америке уничтожить цвет Японской империи в воздухе и на море.

Будь то на войне или в мире, человеческий капитал решает всё. Увы, Вашингтон не придает этому почти никакого значения и постоянно снижает требования к солдатам и офицерам. Если такое отношение сохранится — а скорее всего, так и будет — когда наши силы наконец-то столкнутся с серьезным противником, им будет несдобровать.

Второй президент США Джон Адамс как-то заметил: "Факты — упрямая штука. Что бы нам ни сулили желания, склонности или зов страсти, они не изменят ни фактов, ни объективных доводов". Адамс по-прежнему прав.

Российско-украинский конфликт вошел в решающую стадию. Пора с ним покончить. Однако авторы открытого письма, наоборот, пытаются закрепить провал. Они требуют глубоко ошибочной стратегии, которая в лучшем случае приведет к тому, что Украина лишится выхода к морю и усохнет до небольшого государства между Днепром и польской границей. И это результат ошибочной политики, которая зародилась еще в 1990-х при Клинтоне, изолировала Россию от Европы и заложила основы союза Москвы с Пекином.

Расширение НАТО до границ России никогда не было насущной необходимостью, а для Европы стало катастрофой. Чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что урон украинскому обществу и армии окажется непоправимым. Нейтралитет Украины по образу и подобию Австрии все еще возможен. Но если Вашингтон будет настаивать на продолжении войны с Россией, этот вариант отпадет, хрупкая "коалиция добровольцев" НАТО рассыплется, а Украина, новый "больной человек Европы", превратится в источник будущих конфликтов.

Дуглас Макгрегор — полковник в отставке, старший научный сотрудник The American Conservative, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, заслуженный ветеран боевых действий и автор пяти книг