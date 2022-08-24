Российские космонавты признаны годными к полету на МКС на американском корабле Crew Dragon

Допуск получили космонавты Анна Кикина, Андрей Федяев, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Олег Кононенко и Николай Чуб, сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина ЦПК

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Главная медицинская комиссия признала российских космонавтов Анну Кикину и Андрея Федяева годными к полету на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина.

"Допуск получили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Андрей Федяев, которые в рамках соглашения о перекрестных полетах отправятся на МКС в составе экипажей американских кораблей Crew Dragon", - говорится в сообщении.

В ЦПК также уточнили, что остальные члены экипажа МКС-68, который отправится на МКС в сентябре, также признаны годными. "Решением комиссии космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин (основной экипаж МКС-68), <...> Олег Кононенко и Николай Чуб (дублирующий экипаж МКС-68) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - дополнили в Центре.

15 июля Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Полет корабля Crew Dragon миссии Crew-5, на котором должна находиться Анна Кикина, запланирован не ранее 29 сентября. Космонавт Андрей Федяев полетит на МКС на шестом корабле Crew Dragon. Дублером Федяева назначен космонавт Константин Борисов, который также пройдет подготовку для полета в составе миссии Crew-7 в 2024 году. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин отправятся на МКС на корабле "Союз МС-22", пуск которого запланирован на 21 сентября с космодрома Байконур.