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ТАСС

Лавров и глава МИД Франции обсудили ситуацию на Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Министр иностранных дел РФ указал, что "киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе атомную станцию и прилегающую к ней территорию, подвергает опасности ядерной катастрофы все европейское население при явном попустительстве своих зарубежных спонсоров"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию на Украине с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время состоявшегося по инициативе французской стороны первого телефонного разговора. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В свете состоявшегося 19 августа телефонного разговора президентов России и Франции главы внешнеполитических ведомств детально обменялись мнениями по ситуации на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в отношении проводимой специальной военной операции", - сказано в сообщении.

Сергей Лавров и Катрин Колонна также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и возможности для организации посещения станции миссией МАГАТЭ, говорится в распространенном МИД РФ сообщении.

Лавров во время разговора указал, что "киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе атомную станцию и прилегающую к ней территорию, подвергает опасности ядерной катастрофы все европейское население при явном попустительстве своих зарубежных спонсоров".

Главы внешнеполитических ведомств также детально обменялись мнениями по ситуации на Украине. "Министр иностранных дел РФ изложил российские принципиальные подходы в отношении проводимой специальной военной операции", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Кроме того, министры обменялись мнениями по проблематике двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес. 

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Россия
Украина
Франция
Персоны
Лавров Сергей
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Ядерный щит
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