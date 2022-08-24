Ракетные комплексы "Бастион" Балтфлота отработали уничтожение кораблей "противника" в море

В учениях задействовали около 50 человек и 10 единиц техники

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Расчеты комплексов "Бастион" берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы Балтийского флота в рамках планового учения отработали тактику действий по нанесению ракетных ударов по отряду боевых кораблей условного противника в морской акватории у калининградского побережья, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Уничтожение кораблей условного противника в Балтийском море комплексами "Бастион" отработали военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы на одном из полигонов на побережье Калининградской области. Расчеты противокорабельных комплексов "Бастион" провели электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям, имитирующим группировку кораблей неприятеля", - рассказали в пресс-службе

Отмечается, что мобильные пусковые установки совершили марш в заданный район, где были сходу развернуты на заранее оборудованных позициях. В соответствии с полученными указаниями, ракетчики выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника, а затем скрытно сменили огневую позицию.

"В учении было задействовано порядка 50 военнослужащих и до 10 единиц техники", - сказали в пресс-службе, отметив, что расчеты береговых противокорабельных комплексов "Бастион" Балтийского флота постоянно несут боевое дежурство по охране и обороне побережья области и исключительной экономической зоны России на Калининградском направлении.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.