Вьетнам остался недоволен ЗРК Spyder: в израильской прессе о возможной покупке новой зенитной системы

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С 2011 года между Вьетнамом и Израилем наблюдается нарастающее сотрудничество в оборонной сфере. Согласно экспертным оценкам, к настоящему времени стоимость сделок в области ВПК между Ханоем и Израилем составила $1,5 млрд. В частности, израильский бизнесмен основал во Вьетнаме завод стоимостью $100 млн для сборки штурмовых винтовок Tavor. Однако крупнейшей является сделка 2015 года по приобретению за $600 млн трёх комплексов ПВО малой дальности Spyder у компании Rafael. Однако заказчик остался недоволен данной покупкой:

Rafael не так давно обсуждала с ВВС Вьетнама возможность приобретения ещё трёх комплексов Spyder. Однако, как информируют источники из Вьетнама, Ханой выразил своё недовольство данной зенитной системой

- отмечается в израильском издании Haaretz.

Как указывается, вместо этого Ханой намерен закупить за $500 млн ЗРК Barak 8 у израильской IAI – основного конкурента Rafael на внутреннем рынке Израиля. Обе компании начали сводить счёты уже и на мировой арене.

Одна из них провела в другой стране клеветническую кампанию против своего внутреннего конкурента. В итоге ни одна из них не получила контракт

- поясняется в прессе.

Как отмечается в издании, вьетнамская делегация намерена посетить Израиль в следующем месяце и детально обсудить возможность приобретения системы Barak 8.

Как заявляет производитель, ЗРК Barak 8, который можно разместить как на наземных, так и на морских платформах, предназначен для отражения целого спектра угроз, исходящих, в том числе, от самолётов, вертолётов, БПЛА, крылатых ракет и ПКР.