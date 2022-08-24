Из-за украинского конфликта Германия занялась армией. Французы обеспокоены

Амбиции бундесвера нарушают баланс вооруженных сил Германии и Франции

После начала конфликта на Украине в Германии занялись модернизацией вооруженных сил, пишет Le Figaro. Амбиции бундесвера могут пошатнуть геостратегический баланс в Европе, а Франция рискует оказаться на вторых ролях в вопросах обороны.

Николя Барот (Nicolas Barotte)

Берлин претендует на то, чтобы стать ведущей военной державой в Европе.

"Скоро у Германии будет самая большая армия в Европе", — заверил в мае канцлер Олаф Шольц. Это заявление мало обсуждалось за границей, как будто обещание, сформулированное Берлином, вызывало сомнения. Учитывая сегодняшнее состояние бундесвера, такие амбиции могут вызывать улыбку или беспокойство. После начала спецоперации на Украине начальник Генштаба сетовал на то, что немецкая армия на мели, то есть у нее недостаточно средств, чтобы удовлетворить связанные с кризисом потребности. С тех пор в Берлине заговорили о мощи и армии. Даже члены традиционно сдержанной СДПГ призывают к "Führungsmacht", то есть к политическому лидерству, которое будет способствовать усилению экономики. Спустя почти десять лет после заявлений об "ответственности", которую Германия должна взять на себя перед всем миром, пришло время действовать.

"Франция должна в обязательном порядке проявлять осторожность, чтобы не оказаться в положении вечно догоняющего", — предупреждает вице-президент парламентского комитета по обороне Жан-Луи Тьеро. Этой осенью во Франции начнут обсуждать новый закон о военном планировании. "Французская армия должна сохранять паритет с Германией", — добавил он.

Итак, в Германии заговорили об усилении войск. На модернизацию бундесвера выделят специальный фонд в размере ста миллиардов евро. Сумма будет использоваться частями, начиная со скромных восьми миллиардов евро в следующем году. Всего на приобретение американских самолетов F-35, способных нести ядерные заряды, потратят 40 миллиардов евро. Двадцать миллиардов евро выделят на системы управления, еще 20 миллиардов — на военно-морской флот и 16 миллиардов — на армию. Эти средства помогут наверстать упущенное за последние годы. Бундесверу много чего не хватает. Не все его системы связи совместимы с вооружениями других стран НАТО. Немецкая армия сильно отстает от французских и британских вооруженных сил.

Из-за трудностей в обороне Германия планирует повысить военные расходы до 2% ВВП, как того требует НАТО. Уже через несколько лет они преодолеют отметку в 50 миллиардов евро, а это больше, чем бюджет военного ведомства Франции. "В отличие от французской армии, бундесвер затрат на ядерное сдерживание не несет, поэтому он может стать первой армией в Европе со своим бюджетом", — отмечает Жан-Луи Тьеро. Он одобряет наращивание европейского потенциала, но обеспокоен последствиями этой трансформации. Автономность действий Бундесвера крайне ограничена.

В Европе и внутри НАТО соотношение военных сил будет меняться. "Эти шаги должны укрепить автономный потенциал Германии к военным действиям", — говорится в докладе Института Монтеня, опубликованном в июле. "Вполне вероятно, что Германия будет использовать его для защиты своих промышленных интересов и утверждения растущего авторитета на международной арене. Это нарушит геостратегический баланс в Европе, поскольку до сих пор только Франция могла претендовать на лидерство в вопросах обороны внутри Союза и использовать этот рычаг на международном уровне", — добавляют авторы.

"С 2014 года и после аннексии Крыма все ждали, когда Германия выполнит свои обязательства" в отношении коллективной обороны, — отмечает бывший немецкий дипломат. По его мнению, сегодня страна в состоянии это сделать, так как общество больше не высказывает возражений.

Запреты, в том числе и на ядерную энергетику, больше не существуют: этим летом бывший министр финансов Вольфганг Шойбле заявил, что Германия должна внести финансовый вклад во французские ядерные силы в обмен на совместное ядерное сдерживание. Маловероятно? В феврале 2020 года президент Эммануэль Макрон выразил желание больше привлекать европейцев к французским миссиям по сдерживанию. Проект остался нереализованным из-за пандемии. Если позицию Вольфганга Шойбле никто не поддержит, могут начаться дебаты.

Во Франции военные с осторожностью комментируют амбиции бундесвера. "Я не знаю, удастся ли немецкой армии превратить имеющиеся ресурсы в эффективный военный потенциал", — заметил в июле во время слушаний в Национальном собрании начальник штаба сухопутных войск генерал Пьер Шилль. Он разговаривал со своим немецким коллегой еще до наступления лета. "Я подчеркнул важность если не покупки нашего оборудования, то, по крайней мере, создания систем взаимодействия с Францией. Надеюсь, что меня услышали", — добавил он. Однако Париж и Берлин дистанцировались друг от друга. Две армии ждут политического решения своих правительств. В начале сентября состоится франко-германский совет министров по этому вопросу.

Чтобы заслужить доверие, бундесвер должен стать независимым. "Бюджет без стратегии не имеет смысла или, грубо говоря, нужен для покупки разной всячины", — предупреждает Пол Морис, специалист по Германии во Французском институте международных отношений. В стратегии безопасности, которую Берлин обнародует к концу года, бундесвер должен будет ответить на важные вопросы, в том числе обозначить свои задачи.

"Немецкая армия не просто хочет быть исполнителем чужих стратегий", — добавляет Поль Морис. "Если Германия будет разумно инвестировать, она может стать костяком НАТО", — пишет Клаудия Майор, специалист по вопросам обороны из института SWP в Берлине, в заметке о будущем Североатлантического альянса, опубликованной в июле. Она считает, что с учетом своего географического положения Германия также может стать логистическим узлом для возможных миссий НАТО к востоку от ее территории. Место Берлина как главного союзника США будет укрепляться.