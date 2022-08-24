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ТАСС

Словакия передаст Украине 30 БМП

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BVP-1
БМП чехословацкого производства - BVP-1.
Источник изображения: www.arms-expo.ru

Газета Pravda сообщила, что страна приняла решение о передаче БМП Украине в связи с предстоящим получением из Германии 15 танков Leopard 2

ПРАГА, 23 августа. /ТАСС/. Словакия передаст в дар Украине 30 боевых машин пехоты (БМП) BVP-1 (БВП-1), которые производились в Чехословакии по лицензии СССР. Об этом сообщила во вторник братиславская газета Pravda со ссылкой на министерство обороны республики.

Словакия приняла решение о передаче БМП Украине в связи с предстоящим получением из Германии 15 танков Leopard 2. Во вторник между министерствами обороны Словакии и ФРГ было подписано соглашение об укреплении военного сотрудничества. Документ предусматривает направление германской боевой техники ВС Словакии.

БМП в течение ближайших недель будут направлены Украине. Первый германский танк должен поступить в Словакию в конце 2022 года, а в 2023 году ФРГ полностью выполнят свое обязательство перед Братиславой.

Согласно газете, на вооружении словацкой армии после поступления танков Leopard 2 будут находиться в общей сложности 45 танков. Основную часть составят танки Т-72.

Ранее во вторник портал Business Insider со ссылкой на источники сообщил, что ФРГ в рамках кругового обмена поставит Словакии 15 современных танков типа Leopard 2 на замену 30 танкам T-72, которые Братислава, по данным портала, согласилась передать Украине. Однако в Братиславе подчеркивают, что в данный момент не рассматривается возможность передачи этих танков советского производства Украине. 

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Страны
Германия
Россия
Словакия
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-72
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