Словакия передаст Украине 30 БМП

Газета Pravda сообщила, что страна приняла решение о передаче БМП Украине в связи с предстоящим получением из Германии 15 танков Leopard 2

ПРАГА, 23 августа. /ТАСС/. Словакия передаст в дар Украине 30 боевых машин пехоты (БМП) BVP-1 (БВП-1), которые производились в Чехословакии по лицензии СССР. Об этом сообщила во вторник братиславская газета Pravda со ссылкой на министерство обороны республики.

Словакия приняла решение о передаче БМП Украине в связи с предстоящим получением из Германии 15 танков Leopard 2. Во вторник между министерствами обороны Словакии и ФРГ было подписано соглашение об укреплении военного сотрудничества. Документ предусматривает направление германской боевой техники ВС Словакии.

БМП в течение ближайших недель будут направлены Украине. Первый германский танк должен поступить в Словакию в конце 2022 года, а в 2023 году ФРГ полностью выполнят свое обязательство перед Братиславой.

Согласно газете, на вооружении словацкой армии после поступления танков Leopard 2 будут находиться в общей сложности 45 танков. Основную часть составят танки Т-72.

Ранее во вторник портал Business Insider со ссылкой на источники сообщил, что ФРГ в рамках кругового обмена поставит Словакии 15 современных танков типа Leopard 2 на замену 30 танкам T-72, которые Братислава, по данным портала, согласилась передать Украине. Однако в Братиславе подчеркивают, что в данный момент не рассматривается возможность передачи этих танков советского производства Украине.