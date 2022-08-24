Киевские власти назвали сумму военных расходов Украины с конца февраля

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эта статья расходов обошлась бюджету страны в $11,4 млрд

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Украины с конца февраля текущего года направили на военные расходы более 420 млрд гривен (около $11,4 млрд). Об этом во вторник на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, общие расходы бюджета за этот период почти достигли 1 трлн гривен (более $27 млрд). "Из них более 420 млрд гривен потрачено на оборону и безопасность нашей страны. То есть более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, - это потребности армии. 288 млрд гривен - на зарплаты военных, 135 млрд гривен - на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения", - уточнил он.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 15 августа сообщал, что парламент страны проголосовал за увеличение военных расходов на 270 млрд гривен ($7,3 млрд), в том числе за счет эмиссии денег. По его словам, общие расходы бюджета Украины на безопасность и оборону в 2022 году теперь составляют 1,2 трлн гривен ($32,55 млрд). Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что правительство пересмотрит приоритеты госбюджета на 2023 год, он станет жестким и приспособленным к условиям конфликта, а сфер, которые не будут затронуты, не останется.

По оценке издания The Wall Street Journal, дефицит бюджета Украины из-за военных расходов составляет около $5 млрд в месяц, из-за этого страна испытывает сложности с выполнением социальных обязательств. В частности, связанные с конфликтом траты составляют около 60% бюджета, при этом налоговые сборы покрывают только 40% государственных расходов. ВВП Украины по итогам года, согласно предварительным оценкам, снизится на 30%. Киев рассчитывает "закрыть" образовавшуюся недостачу за счет внешней помощи.