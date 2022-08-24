Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ

Зампред Совета безопасности и вице-премьер также обсудили вопросы работы ВПК

МОСКВА, 23 август. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев во вторник провел встречу с вице-премьером - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, они обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ.

"Обсудили вопросы работы ВПК и обеспечения поставок вооружений и военной техники для нужд Вооруженных сил РФ", - написал замглавы СБ РФ по итогам встречи на своей странице во "ВКонтакте". Медведев сопроводил пост фото с Мантуровым со встречи.