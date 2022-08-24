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ТАСС

Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампред Совета безопасности и вице-премьер также обсудили вопросы работы ВПК

МОСКВА, 23 август. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев во вторник провел встречу с вице-премьером - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, они обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ.

"Обсудили вопросы работы ВПК и обеспечения поставок вооружений и военной техники для нужд Вооруженных сил РФ", - написал замглавы СБ РФ по итогам встречи на своей странице во "ВКонтакте". Медведев сопроводил пост фото с Мантуровым со встречи. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Медведев Дмитрий
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