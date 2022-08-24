Саули Ниинистё об отношениях Финляндии и России: доверие утрачено

Отношения Москвы и Хельсинки изменились и уже не будут такими, как прежде, цитирует президента Финляндии Саули Ниинистё Verkkouutiset. Однако, по его словам, сейчас не время для полного разрыва связей. Каналы для диалога лучше оставлять открытыми, даже если они не очень активно используются.

Маркус Мяки (Markus Mäki)

По словам президента Финляндии, членство в НАТО станет важным поворотным моментом

Президент Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) говорит, что от прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось.

"Доверие утрачено, фундамента для нового старта пока нет. Сейчас не время для создания связей. Напротив: ко всем зависимостям, которые можно использовать против нас, нужно относиться очень внимательно", — сказал Ниинистё на встрече послов Финляндии.

"Однако сейчас не время и для полного разрыва отношений. По-прежнему остаются вопросы практического характера, решение которых входит в наши интересы. Каналы для диалога тоже на всякий случай лучше оставлять открытыми, даже если они сейчас не очень активно используются", — продолжил он.

Президент Финляндии считает действия России на Украине незаконными.

"Позиция Финляндии ясна: мы однозначно осуждаем эти действия. Мы выступаем против них при помощи санкций, введенных вместе с другими странами ЕС. Финляндия требует расследования всех военных преступлений, всех виновных надо привлечь к ответственности".

23 августа Ниинистё планирует принять участие в саммите Крымской платформы, который во второй раз проводит Владимир Зеленский.

"Мой посыл ясен: Финляндия не забывает, что Украина борется не только за свою свободу, но и за ценности и принципы Европы. Мы будем поддерживать Украину и украинцев столько, сколько потребуется".

По словам президента, членство в НАТО станет важным поворотным моментом в политической истории Финляндии. Он считает важным, чтобы это решение "как можно глубже вошло в сознание финского общества".

"Хотя нынешнее время требует быстрой реакции на все события, мы не можем построить нашу безопасность на сиюминутных эмоциях. Для больших перемен требуется время".

По словам Ниинистё, обсуждение "более тесного сотрудничества в сфере безопасности" с Турцией и Швецией продолжится до конца месяца.

"Со своей стороны, Финляндия придерживается договоренностей с Швецией и Турцией. Мы делаем это в соответствии с международными соглашениями и законодательством".

И хотя Финляндия станет полноценным членом НАТО только после того, как все страны-члены ратифицируют это решение, нынешняя ситуация уже значительно укрепляет позиции Финляндии, уверен Ниинистё.

"Страны НАТО одна за одной подтверждают, что хотят видеть в своих рядах Финляндию и Швецию. То есть считают страны достойными защиты, обеспечиваемой пятой статьей устава альянса и ядерным сдерживанием НАТО".

"Ответы Вашингтона, Лондона, Парижа, Берлина и других столиц стали очень сильными сигналами — еще до получения Финляндией полноценного членства. Вероятно, они были услышаны", — сказал Ниинистё.