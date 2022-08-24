Словакия согласилась поставить на Украину советские танки Т-72 в обмен на немецкие Leopard 2A4

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Отложенная в июне поставка на Украину 30 танков Т-72 из наличия ВС Словакии все же состоится, Братислава и Берлин договорились о компенсации.

Отвергнутый в июне этого года тройной обмен с участием Украины, Словакии и Германии, в рамках которого Украина получает 30 советских танков Т-72 из наличия словацкой армии, Словакия 15 немецких танков Leopard 2A4 из наличия Бундесвера, а Германия факт, что ради Киева лишилась части танков, все же состоится. Как сообщает Business Insider со ссылкой на источники в правительстве Словакии, Братислава и Берлин все же ударили по рукам.

Причем в условиях обмена ничего не поменялось, все также и осталось. Советские Т-72 меняются на немецкие Leopard 2A4 по схеме два к одному, в итоге за 30 Т-72 словаки получают 15 Leopard 2A4. В июне Братиславу это предложение не устроило. Заявлялось, что с пятнадцатью танками оборону страны не построишь. Видимо что-то поменялось и теперь их вполне хватит. А ведь ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь намеревался совершить обмен один к одному.

По имеющейся информации, об официальном обмене будет объявлено уже на этой неделе, первые танки словаки получат в этом году. А вот по Т-72, которые должны отправиться на Украину в рамках тройного обмена, данных нет. Возможно словаки их отправят как можно быстрее, учитывая бедственное положение в ВСУ с бронетехникой.

Танки Т-72М стояли на вооружении 14-го танкового батальона 2-й механизированной бригады имени генерала Рудольфа Виеста ВС Словакии. На сегодняшний день словацкая армия имеет на вооружении 30 танков советского производства, и все они отправятся на Украину.