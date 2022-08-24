В ДНР сообщили, что ВСУ вели обстрел центра Донецка из РСЗО HIMARS

Также ВСУ использовали натовское вооружение, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник обстреливали центр Донецка из американских РСЗО HIMARS и натовского вооружения. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК.

"Противник подверг массированному обстрелу центр Донецка из натовского вооружения. В частности, в первые две серии атак по Ворошиловскому району противник использовал артиллерийские системы калибра 155 мм, - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. - Третья атака, по уточненной информации от военных экспертов СЦКК, которые работают на месте обстрела, была осуществлена противником с применением РСЗО HIMARS".

Как уточнил в свою очередь первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, удар по администрации главы ДНР Дениса Пушилина был также нанесен непосредственно из РСЗО HIMARS. "По бульвару Пушкина 7Б (где располагается администрация главы республики - прим. ТАСС) был нанесен удар американской РСЗО HIMARS. На месте найдены характерные осколки", - написал Безсонов в своем Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по Ворошиловскому району Донецка во вторник выпущено в общей сложности 12 снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм. Попадания зафиксированы в районе торгового центра Green Plaza. Как сообщает корреспондент ТАСС, один из снарядов взорвался неподалеку от Донецкого национального технического университета, под обстрел попал отель "Централь", где проживают иностранные журналисты. Предварительно, никто не пострадал, журналисты спустились в подвал. По данным мэра города Алексея Кулемзина, трое мужчин погибли из-за обстрелов Ворошиловского района в центре Донецка, общее число пострадавших, по последним данным, составило шесть человек.