ЦАМТО, 23 августа. Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет. Сообщение, посвященное юбилейной дате, размещено на сайте Госкомвоенпрома РБ.

В сообщении, в частности, говорится, что одним из важнейших направлений деятельности Госкомвоенпрома является разработка и реализация основных направлений государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и экспортного контроля.

В конце августа белорусской системе экспортного контроля исполняется 30 лет.

Днем рождения белорусской системы экспортного контроля считается 21 августа 1992 года, когда правительством Республики Беларусь было принято постановление №516 "О создании в республике эффективного контроля в области экспорта специфических товаров (работ, услуг)". Этот нормативный правовой акт положил начало законодательному регулированию важнейшей сферы функционирования государства и обеспечения его национальной безопасности. Подтверждением тому является тот факт, что в реализацию требований, касающихся этой важной государственной задачи, изначально было вовлечено 13 республиканских органов государственного управления.

Межведомственный характер регулирования экспортного контроля предполагал наличие координирующего органа, который бы организовывал эффективное взаимодействие заинтересованных ведомств. Таким органом с 2004 года стал Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь, который совместил в себе функции не только отраслевого министерства, в ведении которого находится ряд предприятий оборонного сектора экономики, но и полномочия специально уполномоченного государственного органа в области экспортного контроля, осуществляющего реализацию государственной политики в области экспортного контроля и обеспечивающего межведомственное взаимодействие.

За три десятилетия существования национальной системы экспортного контроля было создано законодательство, регулирующее вопросы экспортного контроля. Акты законодательства постоянно совершенствуются с учетом международного опыта, рекомендаций ООН и ОБСЕ в этой области и в настоящее время полностью отвечают всем международным требованиям.

Основу белорусского законодательства составляют Закон Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. №363-З "Об экспортном контроле" и Указ президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. №49 "О государственном регулировании в области экспортного контроля".

В политическом аспекте оценки белорусского законодательства в сфере экспортного контроля очевидна ее направленность на отражение миролюбивого внешнеполитического курса Республики Беларусь и приверженность соблюдению норм международного права.

Все решения по вопросам экспортного контроля принимаются коллегиально на высоком уровне – Межведомственной комиссией по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь, после согласования с государственными органами, осуществляющими полномочия в области экспортного контроля.

За 30 лет была создана отлаженная система подготовки высокопрофессиональных кадров, которые выполняют большой объем работы по соблюдению законодательства в сфере экспортного контроля, являющегося одним из приоритетных направлений работы в системе обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

Достаточно сказать, что ежегодно в адрес управления экспортного контроля, лицензирования и регулирования оборота оружия Госкомвоенпрома поступает более 3,5 тыс. документов. Выдается более 2,5 тыс. разрешительных документов, связанных с перемещением специфических товаров (работ, услуг) через Государственную границу Республики Беларусь.

Сегодня роль системы экспортного контроля несоизмеримо возрастает.

Особую актуальность она приобретает в связи с нарастанием угроз со стороны международных террористических организаций, которые стремятся получить в свои руки, как обычные вооружения, так и оружие массового поражения всех видов.

Закономерной оценкой эффективной работы специалистов этой сферы остается факт, что за 30 лет организациями республики регулярно осуществлялись поставки специфических товаров в различные страны и, несмотря на предпринимаемые попытки недоброжелателей, ни разу в работе системы экспортного контроля не выявлено каких-либо нарушений. Это итог ответственной и целенаправленной работы всех специалистов сферы экспортного контроля.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома РБ.