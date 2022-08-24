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ТАСС

Лавров: Сирия выразила России поддержку и понимание целей спецоперации на Украине

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Флаги России и Сирии
Флаги России и Сирии.
Источник изображения: pukmedia.com

По словам министра иностранных дел РФ, Россия оценила, что в июне этого года Дамаск объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сирия выразила России поддержку и понимание целей проводимой специальной военной операции на Украине. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

"Мы выразили признательность нашим сирийским друзьям за полное понимание происходящего на Украине и вокруг нее. Нам сирийские друзья подтвердили поддержку тех целей, которые поставила перед собой Россия. Они осознают причины, которые привели в нынешней ситуации", - сказал он.

"Эти причины заключаются в том, что не одно десятилетие Запад категорически отказывался выполнять свои обязательства об уважении принципа неделимости безопасности и вопреки всем своим обещаниям продолжал расширение НАТО на восток, параллельно придвигая к границам Российской Федерации военную инфраструктуру и принимая доктринальные документы, которые прямо объявляли Россию противником и врагом", - пояснил Лавров.

По словам министра, РФ также оценила, что в июне этого года Дамаск объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. "Мы видим в этом приверженность наших сирийских друзей основополагающему принципу, согласно которому народы сами вправе определять свою судьбу, <...> украинское государство в данном случае не признавало их (народов - прим. ТАСС) законных прав и не представляло интересы жителей Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Лавров. 

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Сирия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
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