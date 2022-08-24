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ТАСС

Генсек НАТО призвал страны альянса быстрее и больше помогать Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Страны - члены НАТО должны больше и быстрее помогать Украине предоставлением вооружений. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме "Крымская платформа".

"Я активно взаимодействую с лидерами, призывая их предоставлять больше оружия и боеприпасов и быстрее", - сказал он.

По словам Столтенберга, союзники по НАТО будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. "НАТО полностью солидарна с Украиной. Союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, ваше право на самооборону и выбор собственного пути", - добавил он.

Генсек подчеркнул, что "НАТО привержена партнерству с Украиной на долгосрочную перспективу". "Мы поможем Украине перейти от оборудования советских времен к оборудованию стандарта НАТО, продолжим реформу вашего сектора обороны и безопасности и поможем вам на пути послевоенного восстановления", - отметил он.

"Приближается зима, и она будет тяжелой", - добавил генсек. "И то, что мы видим сейчас, - это изнурительная война на истощение, - утверждал он. - Это битва воли и битва логистики. Поэтому мы должны продолжать нашу поддержку Украины в долгосрочной перспективе, чтобы она победила как суверенное независимое государство".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также несколько других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые к настоящему времени миллиардами долларов. 

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Путин Владимир
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