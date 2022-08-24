Ростех создаст центр восстановления деталей авиадвигателей в условиях импортозамещения

218 авиаремонтный завод Объединенной двигателестроительной корпорации начал реализацию проекта по созданию центра специализации «Восстановление деталей-сборочных единиц (ДСЕ)», который позволит в четыре раза увеличить число восстанавливаемых деталей для авиадвигателей в условиях импортозамещения.

Центр повысит эффективность организации ремонта авиадвигателей на производственных площадках корпорации за счет расширения номенклатуры деталей и запасных частей. Это снизит нагрузку на предприятия-изготовители и стоимость ремонта, а также позволит ускорить его.

«Завершение строительства нового центра запланировано на 2024 год. Он будет оснащен современным оборудованием и позволит увеличить количество восстанавливаемых деталей с 15 до 60 тысяч в год. Производственные мощности обеспечат потребность предприятий ОДК в ремонте ДСЕ в условиях импортозамещения», – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор АО «218 АРЗ» Дмитрий Виноградов.

До конца 2022 года планируется завершить эскизно-техническое проектирование центра на основе имитационного моделирования. Расчет имитационной модели позволит провести оценку рисков при реализации проекта, создать оптимальное эскизно-техническое решение и минимизировать инвестиционные затраты. В результате эскизного проектирования будет подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации.

Один из основных рисков при организации своевременного авиаремонта – задержка поставок комплектующих изделий. Некоторые позиции ДСЕ давно сняты с производства, но агрегаты и двигатели, которыми они оснащены, продолжают эксплуатироваться. Развитие ремонтных компетенций по восстановлению ДСЕ сократит время исполнения заказов, расширит номенклатуру ремонтируемых изделий и снизит производственные затраты.

На данный момент Объединенной двигателестроительной корпорацией разработано 170 техпроцессов восстановления деталей – сборочных единиц для шести типов газотурбинных двигателей. Они применяются при их серийном (поточном) ремонте, что позволяет сократить время и затраты на него.