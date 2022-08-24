Пограничная полиция Румынии получит патрульные катера FCS-4008

ЦАМТО, 23 августа. Согласно информации, опубликованной 22 августа румынским ресурсом Digi24, на предприятии компании Damen в Анталии (Турция) состоялся спуск на воду патрульного катера FCS-4008 PATROL, предназначенного для пограничной полиции Румынии.

Договор на поставку двух катеров FCS-4008 PATROL был заключен Генеральной инспекцией пограничной полиции и Damen Shipyards Gorinchem BV Netherlands 10 марта 2021 года. Его стоимость составила 26 млн. евро (129,944 млн. леев без НДС). Строительство финансируется за счет европейского Фонда внутренней безопасности.

Поставка FCS-4008 является частью реализуемого Генеральной инспекцией пограничной полиции с марта 2018 года европейского проекта. Ранее в его рамках были закуплены пять скоростных патрульных катеров CPB (Coastal Patrol Boat), которые эксплуатируются с февраля 2022 года.

Закупки выполнены в рамках обязательств, взятых на себя румынской пограничной полицией перед агентством Frontex. Румынская пограничная полиция контролирует 2070 км внешней границы ЕС, включая 225 км в Черном море.

По информации Navyrecognition.com, пограничная полиция должна получить второй катер FCS-4008 до конца года. Как ожидается, поставки будут завершены к 30 ноября 2022 года. Оба катера будут применяться для патрулирования границ, проведения поисково-спасательных операций и других специальных мероприятий.

Длина катера FCS-4008 PATROL составляет 42,95 м, ширина – 8,65 м, максимальная осадка – 3,05 м, водоизмещение – 300 т, максимальная скорость – 30 узлов, дальность плавания – 600 морских миль, автономность – до 3 суток, экипаж – 28 человек.