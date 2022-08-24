Войти
Lenta.ru

В России представили новую версию «Стрелы»

643
0
0
Бронемашина "Стрела"
Бронемашина "Стрела".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС​

В России показали новую версию легкого бронеавтомобиля «Стрела». На форуме «Армия-2022» представили созданный на базе машины бронированный пикап. Машина получила защищенный грузовой отсек, пишет «Российская газета».

Новая «Стрела» отличается от базовой версии наличием открытой грузовой платформы. Машина может нести до 550 килограммов полезной нагрузки. Бронированный отсек оснастили специальной дверью для погрузки. Также бронеавтомобиль получил вращающуюся пулеметную установку.

Отмечается, что машину предлагают с двигателями мощностью 157 и 200 лошадиных сил. Бронеавтомобиль массой 5300 килограммов развивает максимальную скорость по шоссе до 120 километров в час. Бронирование «Стрелы» обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия. Также машина может выдержать взрыв мины мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом.

Ранее стало известно, что компания «Ремдизель» представила на «Армии-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», который разработали с учетом опыта спецоперации на Украине. «Ахмат» построили на серийном шасси.

В августе 2021 года читатели Yahoo News Japan оценили внедорожник «Стрела», который создали на основе одноименного бронеавтомобиля. Машина получила турбодизель мощностью 149 лошадиных сил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Ремдизель
Похожие новости
23.08.2022
Российский «ВПК-Урал» усовершенствовали
16.05.2018
Неубиваемая "мотолыга". Почему армия России не спешит отказываться от МТ-ЛБ
02.12.2016
Свой вместо чужих
22.08.2016
На учениях в ЮВО Минобороны решало задачи, свойственные МЧС
15.12.2015
Для выполнения задач в Сирии созданы все условия
18.12.2008
"Когда объединяются сильные, они становятся сильнее".
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В
  • 24.08 10:23
  • 23
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 09:45
  • 30509
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.08 09:23
  • 1
Украина – сорвавшееся с европейской цепи государство-террорист
  • 24.08 08:08
  • 12
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 24.08 02:01
  • 1
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 23.08 20:10
  • 1
"Украина для них - полигон". Германия поставит ВСУ самые дальнобойные снаряды
  • 23.08 19:37
  • 1
Уникальная бронированная субмарина Kronos способна плавать под водой со скоростью 50 км/ч
  • 23.08 15:04
  • 1
"Змей Горыныч" Павла Сухого: почему прогрессивный самолет 1960–1970-х не пошел в серию - Мнения ТАСС
  • 23.08 14:34
  • 1
Кипр приобрел израильскую систему ПРО "Айрон Дом"
  • 23.08 11:06
  • 1
Глава "Ростеха" рассказал о контрактах, подписанных на форуме "Армия-2022"
  • 23.08 11:00
  • 1
"Ростех" подписал с Минобороны РФ на "Армии" контракты более чем на 130 млрд рублей
  • 23.08 09:19
  • 1
Уникальная разработка российских специалистов для тушения пожаров осталась невостребованной
  • 23.08 05:00
  • 23
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе