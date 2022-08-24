Медведев: Киев понимает, что для него гарантий безопасности быть не может

Медведев: гарантии безопасности Украине могла предоставить только Россия

МОСКВА, 23 августа/ Радио Sputnik. Только договор с Россией мог предоставить Украине гарантии безопасности, но Киев от него отказался, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась. Так что с гарантиями очень кисло", – написал он в Telegram.

Также Медведев заявил о наличии у киевского режима понимания, что для них "никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может", а гарантий "светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат".

"Сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons (Джо Байден и сыновья, – ред.). Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с ее фигурантами", – заключил Медведев.

Ранее радио Sputnik сообщило, когда в офисе Владимира Зеленского пообещали представить документ о гарантиях безопасности Украины.