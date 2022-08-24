Польские ВМС пополнились вторым тральщиком проекта 258 типа Kormoran

Источник изображения: topwar.ru

Польские ВМС пополнились вторым тральщиком ORP Albatros проекта 258 типа Kormoran. Торжественная церемония передачи корабля прошла на верфи судостроительной компании Remontowa Shipbuilding.

ORP Albatros является вторым в серии и первым серийным после головного тральщика Kormoran, давшего название всей серии. Корабль был заложен в рамках опциона еще на два корабля. Второй серийный тральщик, получивший название Mewa, в настоящее время проходит необходимые испытания, его передача в состав польского флота планируется в ноябре этого года. Кроме того, ВМС заказали строительство еще трех противоминных кораблей этого проекта, их ввод в боевой состав ожидается в 2026 и 2027 годах.

Проект 258 является долгостроем, попытки создать новый тральщик предпринимались Польшей, начиная с конца 80-х годов прошлого века. Первый вариант был готов в 1999 году, но был отменен в 2002 году по финансовым и техническим причинам. Реанимировали проект в 2007 году, проектирование началось в 2011, контракт на постройку головного тральщика Kormoran заключили в 2013-м, соглашение предусматривало опцион еще на два корабля.

Головной корабль серии заложили в апреле 2014 года, спустили на воду 4 апреля 2015 года и после достройки и испытаний передали военным 28 ноября 2017 года. Вот только вошел он в боевой состав ВМС Польша в начале 2022 года после четырех лет опытной эксплуатации. Это позволило доработать проект и внести изменения во второй и третий корабли серии.

Тральщики типа Kormoran имеют корпус из немагнитной стали, полное водоизмещение – 850 т. Длина корабля – 58 м, ширина – 10,3 м, осадка – 2,7 м. Экипаж – 45 человек, плюс места еще для шести человек. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя MTU 8V 396 TE74L мощностью по 1360 л.с., также имеется подруливающее устройство Schottel STT 170 AMAG мощностью 135 л.с. Скорость полного хода – 15 узлов, дальность плавания на полном ходу – 2500 миль, автономность 10 суток.

Противоминное вооружение должно включать интегрированную систему управления противоминными действиями SCOT-M, подкильную ГАС миноискания SHL-101/T и самоходную ГАС переменной глубины Orka, а также дистанционно управляемые подводные аппараты.