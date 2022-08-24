Третья мировая война началась с гибридной и санкционной войны против России

Нынешний кризис разъярит людей. Но чтобы сохранить власть, элиты используют силовые структуры

Европа думает об апокалипсисе как о сюжете боевика, однако он постепенно становится реальностью, и живущее в достатке европейское общество рушится, заявил в интервью Rádio Universum аналитик Петер Станек. Третья мировая война уже началась, и между Россией и Западом опустился новый железный занавес.

Мартина Коцианова

Мы привыкли к апокалипсису как к сюжету какого-нибудь боевика или как к отдаленной перспективе, которую можно предотвратить, например, сортируя мусор. Как правило, мы не воспринимаем предостережения всерьез, потому что пока они в основном не сбывались. Однако сейчас некоторые угрозы выглядят весьма реальными. Что если Россия перекроет газ или нефть, потому что благодаря высоким ценам уже набила мошну, а европейские страны хотят избавиться от зависимости от российского сырья, поэтому рассчитывать на них как на потребителей она уже не может? Рухнет ли европейское общество, живущее в достатке? Наш гость Петер Станек (Peter Staněk) в предыдущей части интервью заявил, что, к сожалению, по его мнению, современное общество должно столкнуться с гранитной стеной, чтобы измениться. О том, какими могут быть изменения, и чем они могут сопровождаться, мы поговорим сегодня.

Rádio universum: Господин профессор, я начну с одного пугающего суждения. Вы сказали, что нечего будет есть.

Петер Станек: Есть червяки, жуки. Вы сможете сделать рагу из каких-нибудь колорадских жуков и чего-то подобного. В конце концов, белковая структура для нас вполне подходящая. Или можно задаться небольшим вопросом. Как получается, что Европейский Союз уничтожает 118 миллионов тонн продуктов, не раздавая их бедным, которым нечего есть? Ведь продукты можно вывезти, но только если стоимость будет равна производственным расходам. А какой дурак будет тратить да еще и оплачивать транспортные расходы на отправку в Африку? Проще уничтожить. Вот и все. На домохозяйства тут, кстати, приходится всего 35 — 38%. Остальное ликвидирует другая система.

— По-вашему, если продолжатся вещи, о которых мы говорили, вроде "Зеленого курса" и текущих конфликтов, голод грозит и Европе?

— Я бы не называл это "голодом". Продовольствие будет труднодоступным из-за высоких цен на него. Хлеб будет, но при цене сто крон, вы не раз подумаете о его покупке. Еще будут большие расходы на электричество, отопление и все остальное, и тогда вы попадете в ситуации, которую официально описало британское правительство. Из-за чрезвычайного роста цен на энергию около 30% английских домохозяйств окажутся перед дилеммой: либо купить продукты, но остаться без отопления, либо заплатить за отопление, но не купить продукты. Это официальный материал.

— Я бы хотела услышать от вас о последовательности событий. Что же будет происходить? Вы сказали, что люди ничему не учатся, и что выходом из крупных кризисов всегда служила война, потому что в ней все уничтожается, а потом люди благодарны за то, что выжили, и радуются малому. (…) Так вот скажите, какой будет последовательность событий? Недалеко от нас идут бои. Люди ведут себя как могут. Элиты поступают как умеют. Дайте свой прогноз последовательности событий.

— Я отвечу вам известным изречением: "Когда будет хорошо? Кому? Где? Когда?" То есть не стоит думать, что, например, первого ноября начнется мировая война, которая охватит сразу весь мир и прочее… Нет. Постепенно и локально будут происходить потрясения, революции, беспорядки и так далее. То, что сейчас мы наблюдаем в Шри-Ланке, повторится в других странах, но не одномоментно. Нет, это будет последовательно. В одном течении будут разные струи: вооруженные конфликты, социальные волнения, геополитическое перераспределение сил, новая структура стран и так далее. Разные струи будут различаться силой и интенсивностью. Сегодня очень сложно спрогнозировать, когда и как будет выглядеть глобальная война, но в любом случае, учитывая множащиеся тревожные сигналы, начиная с голода вплоть до заявлений лидеров на Давосском форуме, можно сказать, что это вопрос нескольких лет. Может, все случится и раньше.

— Как вы думаете, опустится ли между Россией и Западом новый железный занавес, или все не так тривиально?

— Он уже опустился, и из-за идиотизма Европейского Союза, который реализует американские интересы, предстает перед нами во всю ширь.

— Говорят, на Украине идет война цивилизационных моделей.

— Да, цивилизационных моделей. Объясните мне кто-нибудь разницу между добрым и злым фашистом. Вот Бандера был добрым фашистом, а Гитлер злым. Так?

— Недавно я беседовала с политологом Александром Томским, который сказал, что Запад никогда не понимал Россию, а Россия не может понять Запад, поскольку это две разные цивилизации, которые долгое время развивались на основе разных принципов.

— Да, это правда. Поэтому, например, мы наблюдаем парадоксальное явление: православная церковь вместе с разумным исламом сотрудничает в рамках Российской Федерации и формирует духовный образ, пользуясь поддержкой российского общества. Кроме того, не забывайте, что в русском обществе всегда выделялись два приоритета. Поскольку стране всегда кто-то угрожал извне, армия всегда была гордостью народа. И вторая важная вещь. Вы не переубедите русских в том, что они спасли мир от монголо-татар, Наполеона, Гитлера, а теперь спасают от американского видения мира. В этом народе эта мысль укоренилась так же, как в китайском — тысячелетние конфуцианские принципы, по которым это общество живет и несет коллективную ответственность. Это прекрасно отражено в известном китайском фильме "Мулан". Вспомните, ответственность по отношению к семье, к деревне, провинции и императору. Только императора замените на президента. Одно и то же. Вот чем живет общество, и что помогает ему выживать. Точно так же Россия пережила все эти вторжения, нападения и колониальные поползновения.

Задайтесь вопросом, есть ли такая же духовная база у стран Европейского Союза? Для нас образец — Тридцатилетняя война, которая закончилась не Вестфальским миром, потому что короли и князья договорились. Она закончилась потому, что горожане и крестьяне были уже сыты по горло грабежами одной и другой стороны, и они создали отряды, которые громили и протестантские, и католические войска. Тогда власть имущие поняли, что пора заканчивать. Мы хотим такого в Европейском Союзе? Или мы разумнее и все же продвинулись в развитии со времен Тридцатилетней войны? А может, мы остались такими же идиотами, как толпа, которая ревела в древнеримском цирке: "Пусть победят синие!" А потом на улицах убивали друг друга, потому что победили зеленые. Ничего не изменилось, хотя прошло две тысячи лет. Это один из вариантов. Но, на мой взгляд, вопрос в том, насколько люди готовы думать своей головой, а насколько готовы идти с толпой. Это ключевой вопрос.

— Коммунисты твердят о плохих империалистах, но сейчас резко растет число тех, кто говорит о политиках как о воинствующих подстрекателях. Я вот думаю — вы уже объяснили мне это, когда говорили про два года, оставшиеся, согласно какому-то исследованию, у Америки, точнее ее армии на то, чтобы еще повоевать. Вы уже ответили мне?

— Да, ответил. Заместитель министра обороны Соединенных Штатов заявила, что обновления арсенала ракет и другого оружия США требуется от двух до четырех лет, потому что не хватает комплектующих. Это правда. Но она забыла сказать, что эти комплектующие поставляет Китай. Европейские лидеры начинают хором признавать, что если бы началась война, и Россия выступила против Европы, то Европе нечем было бы воевать. У нее нет оружия, которое было. Она все отдала Украине. Такие люди, как Кадыров, отправили Байдену благодарственные телеграммы за оружие, посланное на Украину, потому что им удалось захватить огромные арсеналы и склады с оружием, которое Украина получила от Европы и Соединенных Штатов. Бывают и курьезы. Германия отправила бы Украине самоходные артиллерийские установки PzH2000, но не производит снаряды. Их делают швейцарцы, но те заявили, что не поставят данный тип боеприпасов. Такая маленькая проблема.

— Под нашим интервью точно появятся комментарии типа: можно говорить что угодно, но на чужую территорию с танками лезть нельзя.

— Говорить так можно. Но, главное, скажите потом это, например, исламистам, когда они ворвутся к вам с оружием, а вы будете твердить, что просто защищаете свою землю. Проблемы вы не решите. Кстати, небольшая ремарка. Россия выбрала другую стратегию. В последние четыре года у нее израильская стратегия. Почему израильская? Потому что если Израиль узнает, что Хамас готовит площадку под свои ракеты против Израиля, то Израиль не ждет, а отправляет самолеты и уничтожает эту базу. Так проблема решается прежде, чем возникла.

Еще кое-что замечу по поводу того, что никто не посылает танки на чужую территорию. Сколько баз у Соединенных Штатов в тысячах километров от их территории? Сколько баз у России на границах с Соединенными Штатами? О чем тут говорить? Одному можно размещать базы в шести тысячах километров от своей территории, потому что он миротворец. А второй лишен права защищать собственную безопасность в нескольких десятках километров от собственных границ? Или стандарты разные? Посмотрите фильм "Волынь". Обязательно посмотрите. Что творили отряды Шухевича с поляками? Как зверски их убивали? И вот такую Украину мы должны превозносить?

— Но польская ненависть к России обусловлена исторически.

— Да, исторически, потому русские, к сожалению, всегда участвовали в разделе Польши. Но поляки забывают о том, что если будет четвертый раздел, как говорил Бжезинский, то после четвертого раздела Польши нового не будет, потому что Польши уже не останется. Такой вариант тоже возможен.

— Почему, как вы считаете, мы заняли такую однозначную позицию? По-вашему, дело в 1968 годе и том, что предшествовало и последовало?

— Посмотрите на тех, кто поддерживает украинцев. В первую волну, когда мы поддались эмоциям, мы помогали матерям с детьми. Посмотрите, кто поддерживает украинцев сегодня. Среди них наступило прозрение. А вспомните тот факт, который уже подтверждают чешские власти. Украинцы приезжают, получают социальные пособия и возвращаются на Украину. Вы действительно думаете, что в ситуации, когда ваше собственное правительство не заботится о своих гражданах и допускает, чтобы 30% населения обнищало, все буду орать: "Слава Украине"?

— То есть вы думаете, что та политика, которую проводят наши власти, однажды обернется не только против них, но и, к сожалению, против украинцев?

— Это уже произошло. За сколько изменились настроения, и приветливость сменилась неприязнью? Можно сказать откровенно: меньше чем за пять недель. Но украинцы сами способствовали этому своим хамским поведением, кражами, потребительским подходом и всем остальным. Если вы добровольно кому-то помогаете, потому что вы человек, вы милосердны, а тот покрикивает на вас, требуя все больше, но вы обязаны удовлетворять его, потому что он беженец, то сколько вы продержитесь на чистом альтруизме?

— Хм…

— Все просто.

— Мы каждый день читаем, слышим резкие осуждения в адрес России. Скажите, почему Россию не осуждают, например, Индия, африканские страны или Китай?

— Потому что журналистов нет, а есть пресститутки, которые готовы за три иудины серебряника написать что угодно. Поняв, чего надо мэйнстриму, они этим и занимаются. Так происходит не только в Чехии, но и в Словакии, Польше, Германии и других странах. Правда, в наших двух братских странах это особенно выражено. Любой, кто осмелится сказать, что Бандера был фашистом, — русский тролль, русский националист и бог знает кто еще. А я говорю вам откровенно: идите к черту, те, кто превозносит украинцев, потому что украинцы разведут в Чешской Республике мафию, и мы вернемся в 90-е. Будет именно так, как предсказывают полицейские. Тогда не жалуйтесь. Вы сами этого добивались.

— Макиавелли в своем труде "Государь" упорно подчеркивал: "Разделяй и властвуй".

— Это древнеримский принцип.

— Если хочешь овладеть обществом, сначала нужно разделить его на мелкие группы. Какую роль в этом играет Украина? Ведь наше общество, по крайней мере при взгляде извне, выглядит сплоченным.

— Оно не сплочено. Если бы оно было сплоченным, вы бы тут не сидели, а все вместе трубили бы одно мнение мэйнстрима. Но общество не едино. Отнюдь. В этом и штука, что оно не едино, а его нужно объединить, и, как известно, лучший способ — внешний враг. Ничто не объединяет людей, которые конфликтовали друг с другом, как внешний враг. Так и получилось. Сразу все забыли разногласия между партиями ODS, ANO. Все разногласия ушли в прошлое, и все в унисон вместе вопят: Украина, Украина, Украина.

— Так, значит, сплочены?

— Да. Конечно, нашлись люди, которые это поняли, и не поддаются. (…) Но мэйнстрим, который сидит в парламенте — неважно, чешский или словацкий — сел на этого конька, ведь элита должна проявлять солидарность. Поэтому они принимают меры, противоречащие интересам собственных народов.

— Вы говорите, что общество и у нас, и в Словакии не едино в этом и других мнениях. Может ли это привести к каким-нибудь гражданским беспорядкам, вражде?

— Без "может". Так и будет! И это очень печально, поскольку социальное разрушение вместе с подобным состоянием общества буквально разъярит людей. Это заметно уже сейчас. Вмешаются элиты, которые хотят удержаться у власти любой ценой, и используют силовые структуры, что только подольет масла в огонь. Тогда будет твориться именно то, что мы видим в Шри-Ланке. Это образ будущего.

(…)

— Я сейчас, возможно, перескочу на другую тему, но, думаю, это только на первый взгляд. Вы говорите о людях, которые думают и не думают, о людях, у которых есть или нет критическое мышление. Но во время нашего интервью вы сказали, что политики знали, что люди их выберут, так как не думают головой. Скажите, почему эпидемия бездумности поднимает на верхушку людей, чей ход мыслей мы с вами обсуждаем?

— Ответ вы найдете в работах профессора Шпитцера. Наш цифровой мир открывает доступ к огромному количеству информации, но люди не хотят копаться в ней. Они хотят простой ответ и простое решение. Политик дает им простой ответ и простое решение, тогда зачем думать о том, говорил он правду или нет, обещает то, что может реализовать, или нет? Выглядит-то привлекательно.

Очень важную роль тут играют маркетинговые стратегии. Хрестоматийный пример — наш президент (Словакии — прим. перев.). Ее никто не знал, а потом ее выбрали 56 процентами голосов. Этот маркетинг продуман до мельчайших деталей. И не забывайте одну важную вещь: ваш организм ежедневно получает миллиард новостей, ваше сознание и подсознание. Человек спит не только для того, чтобы очищаться от токсинов, но и для того, чтобы очистить информационные каналы, то есть вы сортируете полученную информацию. Что сохранить? Что обновить? Что стереть? И так далее. Но делается это не по принципам логики, а на основании эмоционально-логических установок, которые отражают, внимание, нравственные, этические и моральные принципы социальной группы, членом которой вы являетесь. Осознайте, что я сказал.

— То есть я каждый раз ближе к…

— Нет. Часть населения мыслит иначе. Около десяти — пятнадцати процентов мыслят иначе, и на них это одурение не действует. Есть еще один фактор, особенно важный у молодежи. Кто станет читать "Войну и мир"? Тысяча страниц? Да не сходите с ума! Достаточно краткого содержания на 20 страниц. Известно, что там был некий Болконский и упоминался Кутузов, а еще смертоубийство под Бородино, и наконец героиня вышла замуж за выжившего князя. Так зачем читать тысячи страниц "Войны и мира"? А в этой простоте краткого содержания первая проблема.

Вторая проблема. Сегодня на стадионах собираются зрители, чтобы посмотреть, как команды играют в видеоигры. Господи! Неужели они такие дефективные? Может, головой ударились? Нет. Это главный хит современности. Посмотрите на всю культуру и все остальное. Вас не подташнивает? За редким исключением. Все это образует струи, которые сливаются в единое течение под названием "оглупление населения". Но нужно еще кое-что. Что?

— Всеобщее избирательное право?

— Нет. Совсем нет. Нужно уничтожить стариков, потому что у них есть историческая память, а молодые глупы, и поэтому никакой исторической памяти у них не будет. Они не смогут оценивать нынешнее положение критически. За редким исключением. Не кажется ли это вам очень похожим на современный мир? Теория заговора? Нет. Это факт. Изучите исследования известных неврологов, психологов и так далее. Они именно об этом и пишут.

— Судя по тому, что вы говорите, ясно, что порядок под названием демократия позволяет преобладать в обществе недумающим людям и приводить их к власти.

— К сожалению. Демократия — прекрасное изобретение, но она требует мыслящих людей.

— Но не является ли современная демократия больше игрой в демократию — ту, которую мы помним со времен коммунизма?

— Да, это пасквиль. Ради бога, объясните мне, как получается, что побеждает политик, который наобещает с три короба, а после выборов его уличают в том, что он ничего не выполнил, но на следующих выборах его опять выбирают? Как такое возможно? Ведь у людей осталась еще хоть толика исторической памяти, и должна оставаться хоть капля логики. Но они выбирают его опять. (…)

— Все потому, что, как в старом анекдоте времен коммунизма, у нас есть свобода слова, но, к сожалению, нет свободы после его произнесения?

— Может и так. Пока все в рамках приличий, но я уже жду, когда начнутся сожжения, и противников мэйнстрима будут жечь на площадных кострах. Сейчас это можно сделать в интернете.

— Как вы думаете, как время, в котором мы живем, назовут будущие историки?

— Эпоха абсолютной глупости и безответственности большинства людей.

— То, что сейчас происходит, это схватка вещей, которые нас атакуют, как мы о том говорили. Вы несколько раз довольно ясно сказали, что ни к чему хорошему это не приведет. Тем не менее, может, старая пословица "Не было бы счастья, да несчастье помогло" еще подтвердится?

— Окно возможностей, которые мы получили как раса, закрывается. Я снова соглашусь с учеными из государственного института в Стокгольме SIPRI, который изучает военные проблемы, что наше положение втрое опаснее Карибского кризиса. Войну не обязательно начнет регулярная армия. Эту роль возьмут на себя наемники, которым заплатили. (…) Есть множество стран с частными армиями, и Украина, в конце концов, — одна из них. Там у 16 олигархов были частные армии.

— В начале вы сказали, что мы в точке перелома. Но после всего сказанного вами я думаю, что вы так не думаете. Мы прошли эту точку?

— Перелом уже произошел. Живите каждый день, как будто он последний. Радуйтесь жизни. Не думайте о том, что слышали. На всякий случай.

—Но если после нашего разговора некоторые останутся в живых и не побегут вешаться, что вы им посоветуете, кроме того, чтобы проживать каждый день, как последний? Есть ли что-то, чтобы человеку казалось: я еще стараюсь, я что-то делаю.

— Каждый из нас должен делать на своем участке то, что можно, чтобы в общество вернулась ответственность, чтобы мы были ответственны к себе, к семье, к городу, где живем, и к своему собственному государству. Если мы будем ответственны перед самими собой и не будем бояться мнимых угроз, то процесс еще можно остановить, и тогда у нас появится последняя возможность. Если же оставить все так, как сейчас, нас почти точно ожидает то, о чем мы говорили. И это еще оптимистичный прогноз. Знаете, в чем преимущество ядерного холокоста?

— Все происходит мгновенно.

— Не только это. Вас испепелят бесплатно, и ваш пепел развеется по большому пространству, так что и место на кладбище не понадобится.

— Платить не придется.

— Скажут, что это пессимистический взгляд на мир. Но я занимаюсь этой сферой всю жизнь, и главное — понять, как работают взаимосвязи, как связаны отдельные явления и процессы. Если справиться с этим, то можно выстраивать архитектуру взаимосвязей, и тогда понимаешь, насколько сложен мир, но понимаешь его и во всем многообразии. Проще говоря, вы видите определенную часть спектра. Сова видит другую часть спектра. Собака — другую, а у нас есть мозг и сознание для того, чтобы разглядеть весь спектр. Но для этого нужно работать. С неба ничего не падает. Нужно учиться, трудиться, как муравей.

Приходится все труднее и труднее. Это как взбираться на высокую гору. Трудно, но на вершине открывается обзор на окружающий мир. Если бы это проделали многие люди, у нас еще осталась бы надежда. Если же этого не сделать, то, как правильно сказал Сорос, Третья мировая война уже началась. В конце концов, не он первым это сказал. Еще президент Путин говорил об этом в своем выступлении: Третья мировая война началась с гибридной и санкционной войны против России.Потом она перейдет в экономическую фазу, а дальше и в другие.

А знаете ли вы о новой ядерной стратегии Российской Федерации? Там говорится, что в случае угрозы существованию российского общества или государства Россия вправе воспользоваться тактическим и стратегическим оружием для обеспечения собственного выживания. Поэтому они изменили систему. Раньше это называлось периметром "Черная рука" или "Мертва рука". Это была система, основанная на том, что в случае уничтожения российского руководства, система искусственного интеллекта запустила бы ядерный ответ и стерла бы противника с лица земли. Предупредила ли Россия элиты НАТО? Предупредила, когда провела учения всей ядерной триады. Это последнее предупреждение. А самое последнее — это пуск ракеты "Сармат", который заменит "Воеводу". Его дальность достигает 16 тысяч километров, а у каждой ракеты от восьми до 16 боеголовок. У каждой — собственный атомный двигатель. Такие боеголовки способны менять траекторию полета, а точность попадания составляет пять метров. Движутся они со скоростью, в 28 раз превышающей скорость звука.

— Россия сделала предупреждение, но на него никто не ответил. На этот вопрос вы ответили мне, сказав, что это противник должен первым нажать кнопку?

— Да. К сожалению, таков вид, который официально называется Homo sapiens.

— В последние три года нашу жизнь заполнили споры из-за политических мнений, идеологических доктрин и воззрений. Распадаются отношения из-за разногласий. Разрушается старая дружба, товарищество и даже браки. Все это результат событий последних лет. Как бы там ни было, начнется ли хаос, или нам удастся его отдалить, самое важное, на мой взгляд, — сохранить человечность.

— Я согласен. Важны две вещи: сохранить человечность и ответственность за свои поступки и за близких.

— Сейчас сохранять человечность очень трудно. Есть ли у вас совет как?

— Нет. На этот вопрос я вам не отвечу. Нет ли вопроса полегче? Во времена, когда человек человеку волк, человечность в дефиците. А произошло это из-за тех прихвостней, которые способны за иудин серебряник прислуживать. Многие прислуживают и безвозмездно. И помните — они все могут делать только то, что мы, большинство, им позволяем. Это главная мысль. Из этого следует ответственность каждого из нас за то, что эти люди позволяют себе.

(…)