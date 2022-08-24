США столкнулись с более мощным противником, чем Россия. И он побеждает

Флот ведет нескончаемую битву с природой, теряя корабли из-за ржавчины и коррозии

ВМС США ведут нескончаемую войну, но не с Россией, а с коррозией, пишет The Washington Times. Ржавчина может серьезно повредить корпус кораблей. Вдобавок внешний вид судов влияет на восприятие американского флота в мире, отмечается в статье.

Майк Гленн (Mike Glenn)

Пентагон называет Китай своим "главным вызовом", а Россию серьезной угрозой для мирового порядка. Однако военно-морские силы сталкиваются с еще более мощным и коварным противником, который досаждает кораблям изнутри. Это ржавчина.

ВМС США ведут нескончаемую битву с безобразными бурыми потеками и пятнами, возникающими на корпусах кораблей там, где соприкасаются сталь, кислород и морская вода. На борьбу с коррозией флот тратит миллионы человеко-часов и миллиарды долларов, однако есть опасения, что ржавчина в этой войне побеждает.

Главный флотский адмирал понимает, насколько важна для ВМС борьба со ржавчиной, как с военной, так и с эстетической точки зрения.

"Внешний вид важен. Надо выглядеть как с иголочки, – заявил в апреле в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований начальник штаба ВМС адмирал Майк Гилдей (Mike Gilday). – Мы лучшие военно-морские силы в мире, и нам надо выглядеть соответствующим образом".

Покрытый ржавыми пятнами эсминец или транспорт снабжения – зрелище отвратительное, но проблема носит не только косметический характер. Если со ржавчиной не бороться, она может вызвать серьезные повреждения корпуса.

"Делать это необходимо. Если не заботишься о корпусе, то не следует удивляться, когда он развалится на части, – заявил капитан первого ранга в отставке Карл Шустер (Carl Schuster), преподающий историю и международные отношения в Гавайском Тихоокеанском университете. – Ржавчина в три раза слабее обычной стали".

Критики говорят, что ВМС нужно больше кораблей, чтобы оперативнее выполнять поставленные задачи. Они винят экологов в том, что те настроены против мер предотвращения коррозии, и заявляют, что пандемия COVID-19 мешает кораблям заходить в порты для регулярного обслуживания.

"Эти проблемы изменили наш подход к уходу за кораблями и ремонту, – сказал капитан первого ранга в отставке Джерри Хендрикс (Jerry Hendrix), работающий старшим научным сотрудником в Сагаморском институте. – Эти корабли разрушаются ускоренными темпами".

В ВМС отрицают, что пренебрегают работами по предотвращению коррозии судов. Официальный представитель командующего надводным флотом в Тихом океане капитан второго ранга Арло Абрамсон (Arlo Abrahamson) рассказал, что экипажи "уделяют массу времени и энергии" выполнению оперативных и эксплуатационных требований и работам по уходу за кораблями.

"Мы методично проводим работу по сохранению кораблей, синхронизируя эти усилия с другими требованиями по обслуживанию и ремонту, и обеспечивая постоянную и полную готовность к выполнению боевых задач, – написал капитан второго ранга Абрамсон в редакцию Washington Times. – Мы быстро решаем проблемы сохранности в море, после возвращения кораблей на базу и в ходе обслуживания и ремонта".

Капитан второго ранга Абрамсон указал в качестве примера на эсминец УРО "Бенфолд", чей командир создал отдельную группу по обслуживанию, которая занимается борьбой с внешней коррозией, даже когда корабль находится в море.

"Эта команда ежедневно, кроме воскресений, уничтожает коррозию, грунтует или красит, – сказал член восстановительной группы "Бенфолда" старшина первого класса Александр Полк (Alexander Polk). – Раз в неделю мы подводим итоги и обсуждаем предстоящую работу".

Поддерживать хороший внешний вид корабля недешево. Посмотреть последние сметные оценки не удалось, но в 2014 году Пентагон провел анализ и посчитал, что удаление ржавчины с корпусов кораблей ВМС США обходится в три миллиарда долларов ежегодно. Это четверть всех бюджетных расходов на обслуживание. Командование ВМС называет войну с коррозией "нескончаемой проблемой".

Большая работа

Большинство флотов действует в своих водах и держится ближе к берегу, благодаря чему у них больше времени и возможностей для ремонта и обслуживания. Но ВМС США размещают свои корабли по всему миру. Проблема коррозии влияет на то, как другие страны оценивают военно-морские силы США, говорит капитан первого ранга Хендрикс.

"Это влияет на нашу репутацию в мире. И ВМС приходится с этим считаться, – объясняет он. – Влияние напрямую связано с восприятием. Если складывается впечатление, что твои корабли ужасно выглядят, такое же впечатление возникает и о стране: „Ее флот старый, изношенный, а поэтому и страна старая, потрепанная и ослабевшая”".

Как и другие виды вооруженных сил, ВМС сталкиваются с серьезными проблемами в вопросах набора и сохранения кадров. Капитан первого ранга Шустер говорит, что из-за этих проблем ослабевает внутренняя дисциплина и возникает нерадивость.

"Если ты не желаешь поддерживать в порядке корабль, сохранять в целости его корпус и надстройку, какие еще вопросы ремонта и обслуживания ты можешь проигнорировать? – спрашивает он. – О чем еще ты можешь не позаботиться?"

По его словам, ВМС "сбились с пути" после распада Советского Союза и окончания холодной войны. "Мы не знали, когда русские развяжут войну. Но у нас уже 30 лет нет противника в море, – сказал капитан первого ранга Шустер. – В ВМС начали забывать основополагающие вещи, потому что нам не приходилось беспокоиться о них".

Ветеран военно-морской журналистики Крис Кавас (Chris Cavas) выразился еще откровеннее в статье, которую он написал в прошлом году для военного новостного вебсайта Task and Purpose. "Без конкуренции мы стали худшим флотом в мире по внешнему виду, – заявил он. – Посмотрите на корабли европейских или, например, китайских ВМС, они начищают их до блеска перед выходом в море".

Действительно, фотографии серых кораблей ВМС США с потеками ржавчины по бортам постоянно присутствуют на тематических военных вебсайтах и в социальных сетях.

Сухогруз ВМС США "Вашингтон Чамберс" приобрел неприятную славу, когда его сняли во время захода в бухту Сан-Диего в декабре 2020 года. Казалось, что ржавчина изъела корпус корабля по всей высоте от палубы до ватерлинии. А между тем, с момента его ввода в состав ВМС прошло всего 10 лет.

Главный корабельный старшина Эндрю Томассон (Andrew Thomasson), проходящий службу на "Бенфолде", рассказал, что матросы очень гордятся состоянием и внешним видом своего корабля.

"Когда корабль выглядит девственно чистым, новым как с иголочки, противнику вряд ли захочется с нами связываться. Ведь если ты хорошо выглядишь, значит, и сражаешься ты тоже хорошо, – сказал он. – А когда корабль грязный и ржавый, впечатление складывается прямо противоположное. Когда корабль выглядит наилучшим образом, на это надо смотреть как на спасение людских жизней".

По словам капитана первого ранга Хендрикса, назначение Карлоса Дель Торо (Carlos Del Toro) министром ВМС – это хороший знак для обслуживания и ремонта кораблей. Дель Торо 22 года прослужил на флоте и был первым командиром эсминца УРО "Балкели".

"Когда он командовал этим кораблем, у эсминца была превосходная репутация, как по результатам, так и по внешнему виду, – сказал Хендрикс. – Он понимает, насколько важно состояние и внешний вид корабля".