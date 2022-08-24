Войти
ИноСМИ

Многополярность мира неизбежна, и США придется с этим смириться

549
0
0
Государственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Путин и новый баланс

О формировании многополярного мира свидетельствует "новый квартет" в лице России и Китая с одной стороны и Турции и Ирана с другой, пишет Al-Quds Al-Arabi. Главный вопрос состоит в том, как международное сообщество будет поддерживать баланс между новыми полюсами.

Пьер Луи Раймон

Многие справедливо полагают, что заявления о "многополярном мире", сделанные недавно российским лидером, можно отнести к обычным пропагандистским заявлениям Кремля.

Не могу сказать, что Путин прав, как и то, что прав Зеленский. Мои слова повторяют позицию большинства арабских стран. Можно сказать, что "они предпочли не выбирать", но лучше сказать: "они предвосхищают будущее, вспоминая уроки прошлого".

Многие арабские страны разделяют с Россией стратегические интересы не только в экономическом, но и в геополитическом плане, поскольку, по словам Путина, сейчас в мире идет активное формирование "многополярной системы, которая положит конец американской гегемонии". Надо отметить, что эта идея зародилась не сейчас, а уходит корнями в прошлое. В 1961 году прошла первая Конференция неприсоединившихся стран, инициаторами которой выступили президент Египта Гамаль Абдель Насер и премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру. Их действия в итоге привели к появлению альянсов, таких как БРИКС и ЭКОВАС, конкурирующих с западным лагерем и его блоками.

Путин выбрал форум "Армия-2022" для рассмотрения темы "полюсов" (что является геополитическим вопросом) с точки зрения военного сотрудничества, поскольку это дает ему прекрасную возможность активировать блоки, которые способствуют установлению нового миропорядка. Но это не то, что мы привыкли называть "новым миропорядком" в современной истории, то есть укрепление глобальной экономической и политической гегемонии США после окончания холодной войны.

Анализ тем "военной промышленности и сотрудничества" и "создание новых образцов вооружения и техники" укладывается в совместное российско-китайское видение коллективной безопасности. Нельзя забывать и об активизации альянсов, блоков и организаций, способствующих установлению новых балансов, таких как, например, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Россия и Китай объединились в войне за влияние, поскольку их интересы пересекаются. Все началось с воссоединения Крыма с Россией и продолжилось конфликтом вокруг Украины. Пекин недавно провел военно-морские учения в Восточно-Китайском море в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Милитаризация – это только верхушка айсберга.

Другим полюсом, навязывающим "современное прочтение" истории, является так называемый "новый квартет" в лице России и Китая с одной стороны и Турции и Ирана с другой.

Турция превратилась в сильного регионального игрока около десяти лет назад, то есть с начала войны в Сирии. Её геостратегическое влияние сказалось на решении "курдского вопроса", в котором она никогда не выходила за рамки, очерченные Астанинским и Сочинским соглашениями. К слову, их можно интерпретировать как негласное разрешение России на свободное передвижение турецких сил в курдских районах на северо-востоке Сирии.

Турция также вступила в ожесточенный спор с европейцами, чтобы не допустить прибытия сирийских беженцев на свою территорию. Кроме того, она ведет двойную игру. Анкара использует российско-украинский конфликт в своих интересах. С одной стороны, она оказывает военную поддержку Киеву, а с другой – отказывается вводить санкции против Москвы.

Турция задействована практически во всех региональных кризисах, что делает ее важным игроком и укрепляет ее положение в НАТО. Страны – члены альянса нуждаются в турецкой поддержке для реализации основных геостратегических решений в регионе, но они также вынуждены постоянно идти на уступки Анкаре, черпающей свое влияние из постоянных колебаний между западным и восточным лагерями.

Подъем Ирана как региональной державы обрисовывает черты повестки дня, которые Запад не может игнорировать. Например, он должен начать вести официальные дела с Тегераном и постепенно снять с него санкции. Речь в первую очередь идет о разрешении на экспорт иранской нефти в контексте нового глобального "нефтегазового уравнения".

Если Путин провозгласил "конец американской гегемонии", то необходимо объявить и о конце того, что Джордж Буш-младший назвал "осью зла".

Разговоры о многополярности и экономической конкуренции, пусть даже и жесткой, не должны беспокоить международное сообщество. Конкуренция продуктивна, когда она честная. Но главный вопрос заключается в том, как международное сообщество сможет поддерживать баланс между полюсами, чтобы вновь не скатиться к господству террора?

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индия
Иран
Китай
Россия
Сирия
США
Тайвань
Турция
Украина
Персоны
Буш Джордж
Путин Владимир
Проекты
NATO
БРИКС
Военные учения
ШОС
Похожие новости
05.08.2022
Китай перешел в наступление
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
22.10.2018
НАТО нацеливается на "дугу кризисов"
20.06.2016
Стратегический партнер России
10.03.2015
Москва и Пекин: новое испытание
05.08.2013
Семь раз отмерить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В
  • 24.08 10:23
  • 23
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 09:45
  • 30509
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.08 09:23
  • 1
Украина – сорвавшееся с европейской цепи государство-террорист
  • 24.08 08:08
  • 12
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 24.08 02:01
  • 1
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 23.08 20:10
  • 1
"Украина для них - полигон". Германия поставит ВСУ самые дальнобойные снаряды
  • 23.08 19:37
  • 1
Уникальная бронированная субмарина Kronos способна плавать под водой со скоростью 50 км/ч
  • 23.08 15:04
  • 1
"Змей Горыныч" Павла Сухого: почему прогрессивный самолет 1960–1970-х не пошел в серию - Мнения ТАСС
  • 23.08 14:34
  • 1
Кипр приобрел израильскую систему ПРО "Айрон Дом"
  • 23.08 11:06
  • 1
Глава "Ростеха" рассказал о контрактах, подписанных на форуме "Армия-2022"
  • 23.08 11:00
  • 1
"Ростех" подписал с Минобороны РФ на "Армии" контракты более чем на 130 млрд рублей
  • 23.08 09:19
  • 1
Уникальная разработка российских специалистов для тушения пожаров осталась невостребованной
  • 23.08 05:00
  • 23
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе