Многополярность мира неизбежна, и США придется с этим смириться

Путин и новый баланс

О формировании многополярного мира свидетельствует "новый квартет" в лице России и Китая с одной стороны и Турции и Ирана с другой, пишет Al-Quds Al-Arabi. Главный вопрос состоит в том, как международное сообщество будет поддерживать баланс между новыми полюсами.

Пьер Луи Раймон

Многие справедливо полагают, что заявления о "многополярном мире", сделанные недавно российским лидером, можно отнести к обычным пропагандистским заявлениям Кремля.

Не могу сказать, что Путин прав, как и то, что прав Зеленский. Мои слова повторяют позицию большинства арабских стран. Можно сказать, что "они предпочли не выбирать", но лучше сказать: "они предвосхищают будущее, вспоминая уроки прошлого".

Многие арабские страны разделяют с Россией стратегические интересы не только в экономическом, но и в геополитическом плане, поскольку, по словам Путина, сейчас в мире идет активное формирование "многополярной системы, которая положит конец американской гегемонии". Надо отметить, что эта идея зародилась не сейчас, а уходит корнями в прошлое. В 1961 году прошла первая Конференция неприсоединившихся стран, инициаторами которой выступили президент Египта Гамаль Абдель Насер и премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру. Их действия в итоге привели к появлению альянсов, таких как БРИКС и ЭКОВАС, конкурирующих с западным лагерем и его блоками.

Путин выбрал форум "Армия-2022" для рассмотрения темы "полюсов" (что является геополитическим вопросом) с точки зрения военного сотрудничества, поскольку это дает ему прекрасную возможность активировать блоки, которые способствуют установлению нового миропорядка. Но это не то, что мы привыкли называть "новым миропорядком" в современной истории, то есть укрепление глобальной экономической и политической гегемонии США после окончания холодной войны.

Анализ тем "военной промышленности и сотрудничества" и "создание новых образцов вооружения и техники" укладывается в совместное российско-китайское видение коллективной безопасности. Нельзя забывать и об активизации альянсов, блоков и организаций, способствующих установлению новых балансов, таких как, например, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Россия и Китай объединились в войне за влияние, поскольку их интересы пересекаются. Все началось с воссоединения Крыма с Россией и продолжилось конфликтом вокруг Украины. Пекин недавно провел военно-морские учения в Восточно-Китайском море в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Милитаризация – это только верхушка айсберга.

Другим полюсом, навязывающим "современное прочтение" истории, является так называемый "новый квартет" в лице России и Китая с одной стороны и Турции и Ирана с другой.

Турция превратилась в сильного регионального игрока около десяти лет назад, то есть с начала войны в Сирии. Её геостратегическое влияние сказалось на решении "курдского вопроса", в котором она никогда не выходила за рамки, очерченные Астанинским и Сочинским соглашениями. К слову, их можно интерпретировать как негласное разрешение России на свободное передвижение турецких сил в курдских районах на северо-востоке Сирии.

Турция также вступила в ожесточенный спор с европейцами, чтобы не допустить прибытия сирийских беженцев на свою территорию. Кроме того, она ведет двойную игру. Анкара использует российско-украинский конфликт в своих интересах. С одной стороны, она оказывает военную поддержку Киеву, а с другой – отказывается вводить санкции против Москвы.

Турция задействована практически во всех региональных кризисах, что делает ее важным игроком и укрепляет ее положение в НАТО. Страны – члены альянса нуждаются в турецкой поддержке для реализации основных геостратегических решений в регионе, но они также вынуждены постоянно идти на уступки Анкаре, черпающей свое влияние из постоянных колебаний между западным и восточным лагерями.

Подъем Ирана как региональной державы обрисовывает черты повестки дня, которые Запад не может игнорировать. Например, он должен начать вести официальные дела с Тегераном и постепенно снять с него санкции. Речь в первую очередь идет о разрешении на экспорт иранской нефти в контексте нового глобального "нефтегазового уравнения".

Если Путин провозгласил "конец американской гегемонии", то необходимо объявить и о конце того, что Джордж Буш-младший назвал "осью зла".

Разговоры о многополярности и экономической конкуренции, пусть даже и жесткой, не должны беспокоить международное сообщество. Конкуренция продуктивна, когда она честная. Но главный вопрос заключается в том, как международное сообщество сможет поддерживать баланс между полюсами, чтобы вновь не скатиться к господству террора?