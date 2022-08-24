ВВС Чили приняли на вооружение два самолета ДРЛОиУ E-3D "Сентри"

ЦАМТО, 23 августа. На авиабазе ВВС Чили "Пудауэль" (Сантьяго) 19 августа состоялась официальная церемония принятия на вооружение двух самолетов ДРЛОиУ E-3D "Сентри" AEW.Mk1.

Мероприятие состоялось в присутствии министра национальной обороны страны Майи Фернандес.

Самолеты, приобретенных из состава ВВС Великобритании, вошли в состав 10-й авиационной группы 2-й авиационной бригады. Как предполагается, E-3D "Сентри" повысят возможности ВВС Чили по ведению разведки, раннему обнаружению угроз и управлению авиацией. Самолеты также предполагается использовать в миротворческих и поисково-спасательных операциях и для поддержки миссий по оказанию помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

В составе ВВС Чили E-3D "Сентри" AEW.Mk1 заменят самолет ДРЛОиУ Boeing-707-385C, который был модифицирован к версии ДРЛО в Израиле. Срок его эксплуатации истек.

Как сообщал ЦАМТО, первоначально парк E-3D ВВС Великобритании состоял из семи самолетов. Они поступили на вооружение 8-й эскадрильи ВВС Великобритании в 1991 году. Самолеты прошли модернизацию (WLSP). Обозначение AEW.Mk1 связано с модификациями, внесенными ВВС Великобритании, включая установку дополнительного оборудования для дозаправки в воздухе, контейнерных систем радиоэлектронной разведки, расширенные возможности по ведению разведки на море и т.д. Последний раз E-3D "Сентри" применялись в ходе операции "Шейдер" в Ираке 30 июля 2021 года. Для замены E-3D ВВС Великобритании приобрели новые E-7A "Веджтейл".

Выполненный на базе "Боинг-707", самолет ДРЛОиУ E-3D оснащен двигателями CFM56-2, имеет продолжительность полета до 18 ч, предназначен для крейсерского полета на высоте 29000 футов (8840 м). РЛС AN/APY-2 позволяет обнаруживать воздушные и надводные цели, вести разведку, идентифицировать цели, управлять действиями авиации.

После снятия с вооружения ВВС страны в сентябре 2021 года Агентство продаж военной техники (DESA) МО Великобритании выставило E-3D "Сентри" AEW.Mk1 на продажу.

Для оценки состояния самолетов летчики и технические специалисты ВВС Чили были отправлены в Великобританию в конце 2021 года. В январе 2022 года МО Чили приняло решение о покупке трех самолетов. Третий E-3D (ZH101) будет использован в качестве источника запасных частей. По информации Defensa.com, стоимость всех трех самолетов составила 50 млн. долл.

Самолеты ZH103 и ZH106 вылетели с авиабазы "Уоддингтон" в Чили 25 и 26 июля под управлением британских экипажей. Первый самолет прибыл на авиабазу "Пудауэль" 9 августа 2022 года.